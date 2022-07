È iniziato da pochissimo il Prime Day e le sorprese non sono mancate. Quest’ultime hanno coinvolto persino il settore delle schede video che, come saprete, è ancora oggi influenzato dalla mancanza di chip, che provoca un enorme aumento dei prezzi su questi componenti. Tuttavia, il colosso dell’e-commerce si è superato ed è riuscito a proporre la potentissima RTX 3090 Gaming X Trio di MSI a un prezzo addirittura inferiore a quello della Founders Edition.

La proposta di Amazon, come anticipato, coinvolge il modello personalizzato di MSI, che sfrutta un sistema di raffreddamento Tri Frozr 2 equipaggiato con ventole Torx Fan 4.0, un dissipatore pluripremiato che mantiene basse le temperature della scheda anche dopo una lunga sessione di gioco o di carico intenso, il tutto senza compromettere la rumorosità, che rimane bassa anche se le ventole girano alla massima velocità. Il prezzo? Solo 1.499,99€! Le schede andranno, con ogni probabilità, esaurite in tempi record, quindi tenete a freno la vostra gioia e correte ad aggiungerle nel carrello.

Basata sulla tecnologia Ampere di Nvidia, la RTX 3090 garantirà prestazioni straordinarie in molti settori, non solo quindi nel gaming, anche se la maggior parte la utilizzerà per giocare in altissima risoluzione. A tal riguardo, questa scheda video non avrà problemi a gestire il 4K, anzi, con i suoi 24GB dedicati riuscirà a reggere persino l’8K grazie al DLSS, consentendovi di portare su un nuovo livello la vostra esperienza videoludica, a patto di avere una TV di ultima generazione con supporto a questa risoluzione.

Come se non bastasse, il Deep Learning Super Sampling (DLSS) farà in modo che le prestazioni aumentino ulteriormente senza compromettere la qualità, cosicché possiate sfruttare al massimo anche i vantaggi del Ray Tracing. Insomma, parliamo di una scheda video che spremerà al massimo il numero di FPS all’interno dei vostri giochi preferiti, offrendovi un’esperienza di gioco fluida a prescindere dalla risoluzione e da come imposterete le varie impostazioni grafiche.

Potente e silenziosa, la RTX 3090 è una scheda video che tutti vorrebbero avere e Amazon vi darà l’occasione di acquistarla a un prezzo davvero speciale, a maggior ragione in un momento in cui i prezzi di questi componenti stanno scendendo, ma risultano ancora elevati. Per questo, vi suggeriamo di acquistare subito il prodotto tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o prima che le scorte finiscano.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!