La nuova scheda grafica RTX 4060 ha suscitato reazioni contrastanti, e in molti casi il punto del contendere è il prezzo. Tanti giocatori trovano che sia troppo costosa per quello che offre, e proprio per questo è notevole il fatto che il prezzo ha già iniziato a scendere.

Videocardz riporta infatti che molti rivenditori hanno già iniziato a ridurre i prezzi. Non di molto, si parla del 6% per ora, ma per un prodotto appena uscito è un segnale interessante.

La tedesca Mindfactory attualmente propone la RTX 4060 a 310 euro, mentre rivenditore francese Hardware.fr ha la MSI Ventus 2X a 309 euro (con dei coupon).

Pare che il “prezzo consigliato” non abbia convinto i potenziali compratori, che non sembrano molto inclini a spendere i 329 euro del “prezzo consigliato”. La riduzione del prezzo sarebbe un tentativo di invogliare più acquirenti a prendere il nuovo prodotto – sul quale ci sono molte aspettative in termini di vendite realizzate.

Probabilmente però il prezzo della RTX 4060 dovrà scendere sotto la soglia dei 300 euro prima che scatti qualcosa nella mente (e nel cuore) dei consumatori. E voi, quanto paghereste per questa scheda?