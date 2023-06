Tutti l’aspettavano per luglio, invece la nuova NVIDIA RTX 4060 8GB è arrivata in anticipo: la scheda debutterà sul mercato domani, a un prezzo di listino di 335 euro, unicamente con modelli custom. L’entry level della famiglia RTX 4000 non ha una Founders Edition, ma ci sono diversi partner che venderanno la scheda al suo MSRP.

Per la recensione abbiamo ricevuto una MSI Ventus 2x Black, modello biventola compatto e privo di LED RGB. Come di consueto le specifiche tecniche non sono molto diverse da quelle di riferimento: andiamo a scoprirle.

Caratteristiche tecniche

A bordo della RTX 4060 troviamo la GPU ADd106, la stessa della RTX 4060 Ti ma che qui ha alcune unità shader disabilitate; la scheda è equipaggiata con 3072 CUDA Core, 96 Tensor Core di quarta generazione e 24 RT Core di terza generazione, mentre la frequenza operativa raggiunge i 2400MHz in boost. A bordo della RTX 4060 troviamo poi 8GB di memoria GDDR6 a 17Gbps su un bus 128-bit e 24MB di cache L2, per una larghezza di banda effettiva di 453GB/s.

Le specifiche, ve ne sarete accorti se avete già dato uno sguardo alla tabella qui sotto, sono “peggiori” rispetto a quelle della RTX 3060: la memoria è più veloce e la frequenza di boost è più alta sulla RTX 4060, ma ci sono meno CUDA Core, meno Tensor Core e meno RT Core, nonché un bus di memoria più piccolo. Nonostante questo, la RTX 4060 riesce a offrire prestazioni superiori grazie alla cache L2 molto più ampia e all’uso di un’architettura di nuova generazione, più performante ed efficiente della precedente.

RTX 4060 Ti 8GB RTX 4060 Ti 16GB RTX 4060 8GB RTX 3060 CUDA Core 4352 4352 3072 3584 Tensor Core 136 (4a gen.) 136 (4a gen.) 96 (4a gen.) 112 (3a gen.) RT Core 34 (3a gen.) 34 (3a gen.) 24 (3a gen.) 28 (2a gen.) Boost clock (MHz) 2535 2535 2400 1777 Memoria GDDR6 @ 18Gbps GDDR6 @ 18Gbps GDDR6 @ 17Gbps GDDR6 @ 15Gbps Interfaccia memoria 128-bit 128-bit 128-bit 192-bit Cache L2 (MB) 32 32 24 3 Larghezza di banda (GB/s) 288 (effettiva 554) 288 (effettiva 554) 272 (effettiva 453) 360 TGP (watt) 160 160 115 170 Prezzo 449€ 559€ 335€ 339€

Proprio in termini di efficienza, la RTX 4060 ha un TGP di 115 watt, decisamente più contenuto rispetto ai 170 watt della RTX 3060 e ai 160 watt della precedente RTX 2060. L’alimentazione avviene tramite un unico connettore 8 pin PCIe, mentre la dotazione porte comprende invece tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a, che permettono di collegare monitor 4K 240Hz o 8K 60Hz.

Entrando più nel dettaglio di questa MSI Ventus 2x Black, a bordo troviamo un sistema di raffreddamento a doppia ventola con ventole Torx 4.0 da 90mm, caratterizzate da un design in cui le pale sono accoppiate a due a due. Come vedremo dai test, il dissipatore riesce a gestire abbastanza bene la temperatura, tenendola sotto controllo anche nelle sessioni di gioco più impegnative; l’uso di un raffreddamento come questo ha permesso a MSI di alzare la frequenza massima, portandola a 2490MHz. Tramite MSI Center si può attivare anche una modalità “extreme performance” che la alza ulteriormente a 2505MHz.

A livello di design la scheda è molto compatta, misura 199 x 120 mm e occupa due slot. Come anticipato non ci sono LED RGB e la copertura è completamente in plastica nera, così come il backplate (da qui il “black” nel nome della scheda). Proprio sul retro sono presenti i classici fori che permettono a parte dell’aria mossa dalla seconda ventola di fluire attraverso il dissipatore in alluminio, così da migliorare il raffreddamento.

Prestazioni

Abbiamo eseguito i benchmark sulla nuova RTX 4060 con la nostra classica piattaforma di prova, composta da un processore Intel Core i9-13900K, dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD XT da 360mm e 32GB di RAM DDR5-6000 CL30. La scheda è pensata per il gaming un Full HD, ma abbiamo comunque eseguito i test anche a risoluzione Quad HD, sia in rasterizzazione classica che con ray tracing; in quest’ultimo caso abbiamo anche abilitato DLSS e FSR.

Prestazioni in QHD e FHD

Dai test a risoluzione Quad HD vediamo che la RTX 4060 fatica nei giochi più impegnativi come Cyberpunk 2077, dove si ferma a 47 FPS medi e non fa meglio della vecchia RTX 3060; al contrario, qui la RX 7600 è più veloce del 15%. La situazione migliora con giochi più leggeri come Horizon Zero Dawn o F1 22, dove la nuova GPU NVIDIA supera i 60 FPS anche in 1440p. In Doom Eternal abbiamo registrato una differenza molto importante tra framerate medio e 99esimo percentile, che si traduce in un’esperienza di gioco non ottimale; sebbene la RTX 4060 qui sia il 30% più veloce della RX 7600, quest’ultima offre (in questo gioco specifico) un’esperienza migliore.

Guardando il quadro complessivo, la RTX 4060 risulta in media l’11% più veloce della RTX 3060 e in linea con la RX 7600, risultando più veloce in certi casi e più lenta in altri. Rispetto alla sorella maggiore RTX 4060 Ti, le prestazioni sono il 19% inferiori.

Il Full HD è il regno della RTX 4060, che a questa risoluzione offre prestazioni eccellenti in praticamente tutti i titoli, anche con dettagli grafici massimi. In Cyberpunk 2077 raggiungiamo gli 81 FPS medi, mentre nei giochi meno impegnativi si superano i 100 FPS, com’è possibile vedere in Horizon Zero Dawn (120 FPS medi), F1 22 (157 FPS medi). L’unico gioco che mette in difficoltà la RTX 4060 anche in 1080p è A Plague Tale: Requiem, dove la scheda si ferma a 59,2 FPS; data la sua natura il titolo rimane perfettamente giocabile, ma con le impostazioni grafiche al massimo la scheda non riesce a superare la soglia dei 60 FPS.

Nei test in 1080p abbiamo inserito anche la vecchia RTX 2060 SUPER per confrontare le prestazioni con quelle di una GPU molto diffusa, ma con ormai quattro anni sulle spalle; non abbiamo optato una RTX 2060 “liscia” in quanto non l’abbiamo a disposizione, ma il confronto con la SUPER rende comunque l’idea.

In media, a risoluzione Full HD la RTX 4060 è il 15% più veloce della RTX 3060, il 30% della RTX 2060 SUPER e, anche in questo caso, in linea con la Radeon RX 7600. La differenza con la RTX 4060 Ti rimane ben definita, con la RTX 4060 il 17% più lenta.

Prestazioni in QHD e FHD con ray tracing e DLSS / FSR

Per questi test attiviamo il ray tracing e il DLSS o l’FSR, a seconda della scheda video in uso, impostandoli sul profilo “bilanciato”; inoltre, abbiamo indicato nel grafico quando, per le nuove RTX 4000, abbiamo usato il DLSS 3 con Frame Generation. Ogni gioco ha impostazioni e versioni diverse, quindi prima di passare ai grafici, vi lasciamo questa tabella che riassume le impostazioni usate in ogni singolo gioco.

Gioco Impostazione ray tracing Versione DLSS / FSR Cyberpunk 2077 Ultra DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Returnal Max DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2.1 Dying Light 2 Alta qualità DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 F1 22 Alto DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / FSR 2 Metro Exodus Enhanced Edition Ultra DLSS 2 / – (FSR assente) Watch Dogs Legion Ultra DLSS 2 / – (FSR assente) Doom Eternal – (può solo essere attivato) DLSS 2 / – (FSR assente) A Plague Tale: Requiem – (può solo essere attivato) DLSS 2 (DLSS 3 disponibile) / – (FSR assente)

Il DLSS 3 si conferma la “marcia in più” delle nuove GPU NVIDIA per la gestione del ray tracing e permette alla RTX 4060 di superare i 60 FPS nei titoli più impegnativi anche in 1440p. Grazie alla tecnologia la RTX 4060 supera la RTX 3060 del 33%, mentre risulta il 7% più lenta della RTX 4060 Ti; il divario con la Radeon. RX 7600 è decisamente ampio, ma come sappiamo le schede AMD non riescono ancora a competere con NVIDIA nella gestione del ray tracing.

A risoluzione 1080p possiamo valutare le prestazioni rispetto alla vecchia RTX 2060 SUPER: la RTX 4060 è il 68% più veloce della scheda Turing, quindi è in grado di garantire un’importante incremento prestazionale a tutti i videogiocatori mainstream che ancora usano la vecchia entry level. Rispetto alla scorsa RTX 3060 la nuova GPU è il 39% più veloce, mentre il divario con la RTX 4060 Ti qui è molto contenuto e pari solamente al 3%.

Creazione contenuti

Abbiamo svolto anche alcuni benchmark di creazione contenuti usando Blender, DaVinci Resolve e ON1 Resize AI. Usiamo Blender Benchmark (in versione 3.5.0) per eseguire il rendering di tre diverse scene, DaVinci Resolve per la funziona Magic Mask basata su IA e per misurare la velocità del doppio encoder NVEnc (sia con H.265 che con AV1 sulle RTX 4000) e ON1 Resize AI per valutare le prestazioni nell’upscale delle immagini con IA.

Nei test di creazione contenuti la RTX 4060 è il 21% più veloce della RTX 3060 e il 36% della RTX 2060 SUPER, offrendo dei risultati tutto sommato buoni. Qui sotto vi lasciamo una tabella dove trovate i risultati dei test effettuati con DaVinci Resolve per misurare le prestazioni dell’encoder AV1.

AV1 4K30 AV1 8K30 RTX 4070 Ti 18 secondi 1 minuto 25 secondi RTX 4070 24 secondi 1 minuto 37 secondi RTX 4060 Ti 24 secondi 1 minuto 44 secondi RTX 4060 25 secondi 2 minuti 28 secondi

Consumi

NVIDIA dichiara per la RTX 4060 un consumo medio di 110 watt in gioco: nei nostri test abbiamo registrato 115 watt, valore leggermente più alto che corrisponde al TGP della scheda; è il 35% circa in meno di RTX 3060 e RTX 2060 SUPER, entrambe abbondantemente sopra i 170 watt, nonché il 12% in meno della Radeon RX 7600.

Temperatura

Per quel che riguarda la temperatura, in gioco la MSI RTX 4060 Ventus 2x Black non ha mai superato i 68°C, risultando più fresca della Radeon e della RTX 2060 SUPER. La RTX 3060 fa meglio e si ferma a circa 62°C, ma la nostra personalizzazione ha un sistema di raffreddamento a tripla ventola, più performante; è probabile che una RTX 4060 con lo stesso dissipatore raggiunga le stesse temperature.

Conclusioni

Un po’ com’è stato per la RTX 4060 Ti, anche questa RTX 4060 fa quello che promette, ovvero farvi giocare in Full HD anche con ray tracing e DLSS attivi. Come abbiamo visto le prestazioni sono buone anche in Quad HD su alcuni titoli, mentre nei giochi più impegnativi basta sacrificare in parte la qualità grafica, impostando un preset medio-alto, per raggiungere i 60 FPS medi anche in 1440p.

Il confronto diretto è con la Radeon RX 7600, entry level AMD con un prezzo di listino di 309 euro ma che è già possibile trovare sul mercato a 299 euro, quindi circa il 10% in meno di questa RTX 4060, che ricordiamo debutta a 335 euro. La scheda AMD fa molto bene in rasterizzazione, risultando più veloce in alcuni titoli e più lenta in altri, al punto da offrire prestazioni mediamente equivalenti, ma fatica parecchio quando entra in gioco il ray tracing, anche a causa del DLSS 3 che offre un incremento prestazionale davvero importante alla RTX 4060. A questo bisogna aggiungere consumi e temperature, entrambi a favore della scheda NVIDIA.

Complessivamente, tra le due schede la RTX 4060 sembra la più interessante, dato che consuma meno, è più fresca e offre prestazioni ampiamente superiori in ray tracing, tecnologia ormai presente in moltissimi giochi e apprezzata dai videogiocatori. Potreste considerare la Radeon unicamente se giocate a certi titoli, dov’è più veloce della scheda NVIDIA e dove il ray tracing non c’è, ma a quel punto potreste trovare opzioni ancora migliori della RX 7600 guardando alle schede video AMD di passata generazione. La RX 7600 potrebbe essere interessante per chi è molto attento al budget se subisse un importante calo di prezzo: pochi giorni fa negli Stati Uniti la scheda è stata venduta a 250 dollari ed è innegabile che, se il prezzo dovesse calare così tanto anche nel nostro mercato, diventerebbe molto interessante per chi è disposto a sacrificare il ray tracing per un risparmio di circa 80-90 euro.

Lasciando da parte queste speculazioni e guardando unicamente a quella che è la situazione attuale, se volete una scheda video a meno di 350 euro con le tecnologie di ultima generazione, ad oggi la RTX 4060 è la miglior scelta che avete a disposizione. Se volete massimizzare il rapporto prezzo/prestazioni e siete disposti a sacrificare nuove tecnologie come supporto ad AV1 e DLSS 3, allora vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte disponibili su alcuni modelli di passata generazione, che siano RX 6000 o RTX 3000; troverete certamente qualcosa di interessante.