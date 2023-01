Dopo aver finalmente svelato le novità al CES 2023, tra cui l’attesa RTX 4070 Ti e la gamma di schede video dedicate per portatili, nuove indiscrezioni svelano ora che Nvidia si starebbe preparando a produrre in massa nuove GPU con chip grafico AD104, il che suggerisce che potrebbe trattarsi dei prossimi modelli di fascia medio-bassa RTX 4070 e 4060 Ti. Ovviamente, trattandosi di modelli meno potenti, il chip grafico sarà utilizzato in versione notevolmente ridotta rispetto quello della 4070 Ti, facendo così uso di un numero inferiore di CUDA core.

I nuovi chip grafici utilizzati dalle prossime schede sarebbero AD104-250 e AD104-251. La denominazione suggerisce che entrambi facciano uso di configurazioni simili, ma ovviamente ciò è ancora da verificare nelle prossime info che usciranno. Stando a quanto emerso, la GPU AD104-250 utilizzerebbe il PCB PG14 SKU 343, l’unità equipaggiata con il chip AD104-251 sarà invece basata sul PCB PG141 SKU 345. Questi PCB hanno un nome simile al PG141 SKU 331 di RTX 4070 Ti, lasciando intuire che non dovrebbero variare molto al livello tecnico, facilitando il lavoro di progettazione ai partner di terze parti.

Fonte: Wccftech

Oltre a ciò, i due processori grafici dovrebbero avere un TGP di 200W, valore che varierà sicuramente in base al modello di scheda. La prima a entrare in produzione dovrebbe a ogni modo essere AD104-250, precisamente nel mese di febbraio, mentre a seguire toccherà ad AD104-251 a marzo. Ovviamente rimangono per ora sconosciute possibili informazioni sulla data di lancio, ma è probabile che le due schede video possano debuttare nella seconda metà del 2023, in una data vicina all’evento del Computex di quest’anno.

A rimanere sconosciute sono anche le specifiche complete, ma secondo le precedenti voci di corridoio, RTX 4070 dovrebbe includere un totale di 5888 CUDA core, insieme a 12GB di VRAM GDDR6X da 21Gbps, una cache L2 da 36MB e un TGP da 250W. RTX 4060 Ti avrebbe invece dovuto far uso del chip AD106, ma considerate le informazioni appena uscite, ciò potrebbe cambiare. Come al solito, non resta che attendere altre indiscrezioni per avere un quadro più chiaro dei prossimi modelli di GPU Nvidia.