Dopo l’uscita delle GeForce RTX 4090 e RTX 4080, in attesa del rilancio della RTX 4080 12GB come RTX 4070 Ti, iniziano ad arrivare nuove informazioni inerenti alle RTX 4060 Ti, nuova proposta di fascia media, non ancora ufficialmente annunciata, appartenente all’architettura Ada Lovelace di NVIDIA. Stando a quanto trapelato sino ad ora, si tratterà di una scheda grafica adatta anche a configurazioni di ridotte dimensioni, grazie all’impiego di un PCB piuttosto corto.

Lo scorso martedì, il noto leaker @hopite7kimi ha dichiarato che la RTX 4060 Ti sarà equipaggiata con la GPU AD106, dotata di 4.352 CUDA core, abbinata a 8GB di memorie GDDR6 con una velocità di 18Gb/s su un’interfaccia a 128 bit. Per quanto riguarda i consumi, il prodotto dovrebbe un TGP di 220W, un valore piuttosto contenuto per gli standard odierni. Anche se non sarà un mostro a livello di assorbimento energetico, la scheda sfrutterà ugualmente il famigerato connettore di alimentazione 12VHPWR, recentemente sotto i riflettori per la sua fusione sulle RTX 4090.

RTX 4060 Ti has a very short reference board. The PG190 still uses CEM5 connector.

AD106-350-A1

4352FP32

8G 18Gbps GDDR6

32M L2

220W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 13, 2022

La larghezza di banda disponibile, pari a 288GB/s, è inferiore del 41% rispetto a quella della RTX 3060 Ti, sebbene la cache L2 da 32MB potrebbe contribuire a mitigare la differenza. Tuttavia, i soli 8GB di VRAM potrebbero dare qualche problema con le risoluzioni più alte, esacerbati anche dal bus di memoria di soli 128 bit. Per questi motivi, le performance previste non dovrebbero essere particolarmente elevate, ma più che sufficienti a risoluzione FullHD (1080p). Al momento, non sappiamo quale sarà il divario prestazionale rispetto alla precedente RTX 3060 Ti, ma le frequenze operative più alte dovrebbero aiutare in tal senso.

Ovviamente, ricordiamo che si tratta solo di informazioni solo ufficiose e che quindi vanno prese come semplici rumor. Per il momento, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.