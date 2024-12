RTX 4060 Ti senza ventole diventa completamente silenziosa con questa mod

Un appassionato di PC ha modificato con successo una Nvidia GeForce RTX 4060 Ti per funzionare in modo completamente silenzioso. L'utente Reddit a0910115172 ha condiviso immagini e dettagli della sua Asus TUF RTX 4060 Ti modificata senza ventole, dimostrando prestazioni superiori rispetto ad alternative commerciali come la serie KalmX di Palit.

La motivazione principale dietro questo progetto è stata la riduzione dell'accumulo di polvere e un'esperienza migliore per attività come l'ascolto di musica. Inoltre, l'utente ha apprezzato la sfida tecnica di realizzare un PC fanless. Inizialmente aveva tentato di utilizzare una RTX 4070, ma si è rivelata troppo esigente in termini di potenza.

L'utente ha scelto una Asus TUF RTX 4060 Ti come base per la modifica, grazie al suo ampio dissipatore di calore da due slot e 30 cm di lunghezza. Per mantenere il consumo energetico intorno ai 65W, sono stati utilizzati comandi per limitare le frequenze della GPU a 1.200 MHz e della memoria a 5.001 MHz.

Con queste impostazioni, la scheda ha raggiunto un punteggio di 6.621 nel test 3DMark Time Spy Graphics, contro una media di 13.495 per questa GPU in condizioni normali. Successivamente, aumentando la frequenza della GPU a 1.800 MHz, il punteggio è salito a 8.588, con temperature massime di 90°C per la GPU e 103°C per l'hotspot.

Questo progetto fai-da-te si è dimostrato nettamente superiore alle alternative passive disponibili sul mercato. Ad esempio, la recente Palit KalmX RTX 3050 6GB passiva raggiunge in media un punteggio di 4.849 nel test Time Spy Graphics, significativamente inferiore alla RTX 4060 Ti modificata.

Nonostante le limitazioni imposte per il funzionamento passivo, questa RTX 4060 Ti modificata offre prestazioni interessanti per gli appassionati di sistemi silenziosi, dimostrando le potenzialità del modding hardware per scopi specifici.