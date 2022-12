Man mano che approcciamo il lancio della RTX 4070 Ti, che dovrebbe avvenire il 5 gennaio in concomitanza dell’evento “GeForce” annunciato dall’azienda per il CES 2023, i rumor iniziano a interessare anche la variante meno potente di questa scheda video, la RTX 4070. L’ultimo proviene da kopite7kimi, solitamente sempre affidabile quando si parla di nuove schede grafiche, e svela le possibili specifiche della futura GPU di fascia media di casa Nvidia.

Stando a quanto vociferato, la RTX 4070 farà uso di una versione ridotta dell’AD104, l’AD104-250-A1, equipaggiato con un totale di 5888 CUDA core. La scheda video manterrebbe lo stesso quantitativo VRAM della sorella maggiore, vale a dire 12GB GDDR6X, avrebbe un bus da 192-bit e un TGP inferiore, di 250W. A rimanere identiche sarebbero anche le frequenze, con un clock base di 2310MHz e uno massimo di 2610MHz. Con queste specifiche, la potenza computazionale in FP32 (virgola mobile a precisione singola) stimata si attesterebbe a un totale di 30,7 TFLOP, circa il 24% in meno rispetto alla RTX 4070 Ti.

Some updates of RTX 4070:

PG141-SKU336/337

AD104-250-A1

5888FP32

12G 21Gbps GDDR6X

36M L2

250W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 9, 2022

Il prezzo rimane ancora sconosciuto, così come la data di lancio, ma basandoci su quanto fatto finora da Nvidia è possibile teorizzare cifre di 799$ o 699$. Parlando proprio di prezzi, Nvidia ha di recente tagliato le cifre di vendita per i modelli top di gamma RTX 4090 e RTX 4080 in Europa, una decisione principalmente influenzata dalla perdita di valore dell’euro rispetto al dollaro. Nonostante la curiosa tempistica che coincide con l’imminente uscita sul mercato delle RX 7000 di AMD, la mossa ha solo motivazioni finanziare e ha causato una diminuzione del 5% del costo delle due schede video. Anche se i prezzi rimangono ancora sostanzialmente alti, si tratta sicuramente di un incentivo per coloro che sono intenzionati ad acquistare una GPU di fascia alta: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.