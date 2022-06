Un paio di settimane fa, erano trapelate sul forum cinese Chiphell alcune foto che ritraevano il presunto dissipatore della scheda grafica GeForce RTX 4090 Ti Founder Edition, che appariva sin da subito simile a quello impiegato sulle attuali RTX 3090 e RTX 3090 Ti, dalle quali è stato ripreso il design a doppia ventola con flussi d’aria che vanno in direzioni opposte, sebbene il numero di alette fosse decisamente superiore per venire incontro alle maggiori necessità termiche della GPU.

Tuttavia, sembra che la società californiana abbia deciso di cambiare, affidandosi a un dissipatore con tre ventole per tenere a bada il calore generato dalla RTX 4090 Ti. Infatti, il noto leaker Kopite7kimi ha affermato che utilizzeranno proprio un sistema di questo genere per la scheda video equipaggiata con GPU AD102. Va fatto notare che un’indiscrezione del genere era già apparsa prima del lancio dell’attuale serie RTX 30, basata sull’architettura Ampere, ma un dissipatore a tripla ventola non è mai stato utilizzato in alcun modello Founder Edition.

At least, they designed a triple-fan cooler for reference board of AD102. https://t.co/vQb2KnpE4y — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 9, 2022

Inoltre, sempre stando a Kopite7kimi, il lancio delle schede RTX 40 non avverrà a metà luglio, ma dovrebbe avvenire nel corso dell’autunno, da ottobre in poi. È possibile che NVIDIA abbia deciso di posticipare il lancio in quanto la serie RTX 30 sta ancora faticando a riprendere il prezzo consigliato MSRP.

Secondo le ultime indiscrezioni, la GeForce RTX 4090 sarà equipaggiata con la GPU AD102 che dovrebbe essere fornita di 144 Streaming Multi-Processors, per un totale di 18.432 CUDA core, accoppiata a 24GB di memorie GDDR6X, oltre a 96 MB di cache L2. Inoltre, sembra che la scheda necessiterà di una maggiore energia per funzionare, ma grazie al connettore PCI Express 5.0 a 12 pin sarà possibile erogare sino a 600W.