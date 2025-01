Volete un'action figure nel vostro case? Questo dissipatore ve le fa esporre

MSI ha presentato al CES 2025 un prototipo innovativo di dissipatore a liquido per CPU con uno spazio per inserire action figure o altri oggetti decorativi. Il dispositivo, basato sul modello CoreLiquid A13, include una capsula rotante sopra il waterblock dove è possibile collocare piccole statuette o oggetti personalizzati.

Questa soluzione unica nel suo genere permette ai fan delle customizzazioni estreme di personalizzare ulteriormente il proprio PC, aggiungendo un tocco di originalità all'interno del case. MSI sta ancora valutando se commercializzare effettivamente il prodotto, che verrebbe venduto senza figurine incluse per lasciare libera scelta all'utente.

Un dissipatore a liquido con spazio per action figure mancava effettivamente all'appello.

Il modello presenta una capsula rotante che può ospitare oggetti di dimensioni, indicativamente, fino a 5 cm. Durante la presentazione, MSI ha mostrato un prototipo con una statuetta del suo mascotte "Lucky" in rotazione (non confermando se in caso di commercializzazione la figure verrà data in dotazione), ma è evidente che non si possano esporre statue troppo grosse, dovendosi limitare a miniature di quelle dimensioni.

Essendo un prototipo non sono state fornite informazioni precise sulle caratteristiche tecniche del dispositivo. Se dovesse entrare in produzione, potrebbe basarsi sulle specifiche della serie MAG CoreLiquid attualmente esistente, disponibile in versioni da 240 e 360 mm con ventole da 3.800 rpm.

L'aspetto più divertente, o interessante se preferite, è che il dissipatore presenta una teca in plexiglass per proteggere da polvere, ed eventuali cadute accidentali, le figure che si andranno a posizionare sul piatto rotante.

Al netto della sua assurdità, questa proposta di MSI si distingue nel panorama dei sistemi di raffreddamento a liquido, offrendo una personalizzazione estetica unica nel suo genere. Resta da vedere se il prototipodiventerà un prodotto commerciale, ma sicuramente ha già attirato l'attenzione dei tantissimi utenti pc, amanti della personalizzazione, presenti al CES 2025.