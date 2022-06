Dopo aver potuto vedere in anteprima al Computex 2022 alcune delle novità che ci aspettano sui Ryzen 7000 con architettura Zen 4 di AMD, nuovi e importanti dettagli ci danno adesso un’indicazione sia sulla disponibilità vera e propria dei processori che sulla linea iniziale di modelli che andrà a comporre la gamma. Nello specifico, una nuova foto condivisa da un utente di nome @wxnod, che sembra essere stata scattata durante un evento promozionale in Asia, svela una data di rilascio per il 15 settembre.

Stando alle informazioni presenti nella diapositiva, la data riportata non farebbe riferimento a un lancio cartaceo bensì al giorno in cui le CPU AMD inizieranno ad essere vendute, mentre l’evento stesso si sarebbe svolto in Cina, almeno secondo ai caratteri scritti in cinese semplificato. A ciò si aggiungono nuove indiscrezioni pubblicate dall’insider Greymon55, che ha elencato una serie di possibili 4 modelli che dovrebbero comporre la lineup di lancio.

La formazione, uguale a quella presentata nel 2020 coi Ryzen 5000, inizia con i due top di gamma Ryzen 9, nello specifico i modelli 7950X e 7900X, delle CPU probabilmente equipaggiate con 16 core e 32 thread, per un TDP di 170W. Proprio il dato sul TDP è stato confermato il mese scorso dall’azienda per i processori di punta, seppur non specificando per quali modelli. La gamma prosegue con il Ryzen 7 7800X e il Ryzen 5 7600X, l’insider ha inoltre aggiunto il Ryzen 7 7700X, precisando tuttavia che questo non sarà presente nella prima lineup, come accaduto per il 5700X.

Oltre ai primi modelli, Greymon55 ha anche dato qualche indicazione sul prezzo riguardo il Ryzen 9 7950X, sebbene il post sia stato eliminato in seguito. La CPU più potente dovrebbe costare 5999 yuan (851,82€ al cambio), un prezzo inferiore rispetto alla cifra di lancio iniziale del 5950X. Le voci sui prezzi rimangono tuttavia qualcosa a cui fare poco affidamento, specialmente a tre mesi dall’ipotetico lancio dei nuovi processori AMD. Non resta che attendere le prossime settimane per conferme.