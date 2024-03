Samsung batte tutti: le nuove microSD sono 4 volte più veloci delle migliori attuali!

Samsung ha annunciato il campionamento delle sue prime schede microSD che supportano lo standard SD Express e offrono una velocità di lettura sostenuta senza precedenti, fino a 800 MB al secondo. Si tratta di un notevole balzo in avanti rispetto alle attuali schede SD presenti sul mercato, che in genere raggiungono gli 80-90MBps per le schede standard e circa 250MBps per le più veloci schede professionali compatibili con lo standard UHS-II.

Ciò che distingue queste schede microSD Express è la loro capacità di superare persino le vecchie SSD SATA, posizionandole come potenziali soluzioni di archiviazione primaria per PC o computer single-board che aderiscono allo standard SD Express, fornendo agli utenti un'esperienza di archiviazione veloce ed efficiente.

Samsung è attualmente in fase di campionamento della scheda microSD Express da 256GB, che sarà disponibile per l'acquisto nel corso dell'anno. Questo sviluppo è in linea con la crescente domanda di soluzioni di archiviazione compatte e potenti.

Lo standard SD Express, introdotto nel 2018 e aggiornato a ottobre 2023, consente alle schede SD di utilizzare una singola corsia della larghezza di banda PCIe, spingendo le velocità teoriche oltre i limiti degli standard precedenti. Con il recente aggiornamento a PCIe 4.0, le specifiche SD Express definiscono quattro classi di velocità, raggiungendo velocità di lettura/scrittura comprese tra 150MB e 600MB al secondo - una soglia superata con sicurezza dalle innovative schede microSD Express di Samsung.

Tuttavia, l'adozione diffusa dello standard SD Express è stata lenta, con solo pochi produttori che offrono schede compatibili. L'ingresso di Samsung in questo settore potrebbe catalizzare il processo di adozione e stabilire la microSD Express come nicchia all'interno del più ampio mercato delle memorie esterne.

Una sfida che ostacola l'accettazione diffusa è la necessità che sia la scheda che il dispositivo supportino SD Express per raggiungere le velocità promesse. La differenziazione tra gli slot che supportano velocità specifiche rimane una sfida visiva, che contribuisce a rallentare l'adozione di questo standard avanzato.

La gestione del calore è un altro potenziale ostacolo, in particolare quando si gestiscono grandi trasferimenti di dati o si utilizza la scheda microSD come memoria primaria in dispositivi come Raspberry Pi o altri computer single-board. Samsung affronta questo problema con la tecnologia "Dynamic Thermal Guard", che mira a regolare la temperatura delle schede microSD Express, anche se la sua distinzione dalle specifiche SD Express esistenti rimane poco chiara.

Sebbene il fascino di velocità simili a quelle delle SSD in un pacchetto di dimensioni pari a quelle delle schede microSD sia irresistibile, le schede microSD Express devono superare le sfide legate al costo, alla compatibilità e alla coerenza delle prestazioni per poter sostituire completamente le schede SD tradizionali nell'uso quotidiano.