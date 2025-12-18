Avatar di Zeringo 104
-1
Non ci sto capendo più niente.
Prima si dice stop e poi si smentisce, che confusione!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di silvio3d 50
0
Non ci sto capendo più niente. Prima si dice stop e poi si smentisce, che confusione!
nessuno ha mai detto stop, nessuno
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
nessuno ha mai detto stop, nessuno
La notizia era stata diffusa inizialmente da Moore's Law Is Dead, un canale reperibile su youtube e durante la diffusione della notizia si parlava appunto di stop.
Comunque è meglio così, tutto è stato smentito.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.