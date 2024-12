Scivolone AMD, conferma per errore le Radeon RX 8600 e RX 8800

AMD ha confermato involontariamente l'arrivo delle nuove GPU Radeon RX 8600 e RX 8800 per desktop attraverso aggiornamenti recenti delle sue librerie ROCm (Radeon Open Compute). I riferimenti emersi, relativi alle unità "gfx12_rx8800" e "gfx12_rx8600", suggeriscono che tali modelli saranno basati sull'architettura RDNA 4, ancora in fase di sviluppo. Inoltre, una voce nel changelog menziona esplicitamente "add nav4x arch", confermando che queste GPU appartengono alla prossima serie Navi 4X.

Sebbene l'aggiornamento non offra dettagli specifici come specifiche tecniche o date di rilascio, l'inserimento delle RX 8600 e RX 8800 nelle biblioteche ROCm offre una visione anticipata dei piani di AMD per la prossima generazione di schede grafiche desktop. La CEO di AMD, Lisa Su, ha recentemente annunciato nell'ultima call dei risultati del terzo trimestre che "i primi prodotti basati sulla totalmente nuova architettura RDNA 4 saranno lanciati all'inizio del 2025". Si prevede che le GPU offriranno un significativo aumento nelle prestazioni di gioco, migliori capacità di ray tracing e nuove funzionalità AI.

L'annuncio della futura serie Radeon RX 8000 è previsto durante un evento stampa il 6 gennaio al CES 2025, con il successivo lancio delle nuove schede nelle settimane seguenti. ROCm di AMD è una piattaforma software open-source per il calcolo ad alte prestazioni e i carichi di lavoro AI, che richiede agli sviluppatori di aggiornare il codice, spesso condiviso attraverso GitHub.

Di recente, la scheda grafica ancora non annunciata Radeon RX 8800 XT è apparsa sulla pagina web del calcolatore di consumi del produttore di alimentatori Seasonic. Anche se non vi è una conferma ufficiale, le informazioni trapelate indicano che la scheda avrà un TDP (Potenza Termica di Progetto) di 220W, circa 43W in meno rispetto al modello precedente, la Radeon RX 7800 XT.

Resta da vedere come AMD posizionerà i prezzi della sua nuova gamma, specialmente per il modello di fascia più bassa RX 8600, considerando il recente lancio delle GPU Arc di seconda generazione basati sull'architettura Battlemage di Intel.