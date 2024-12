Seasonic rivela per sbaglio AMD Radeon RX 8800 XT da 220W

AMD si starebbe preparando a lanciare una nuova scheda grafica, la Radeon RX 8800 XT con un consumo energetico ridotto di 43 watt rispetto al modello precedente. Secondo quanto riportato da Seasonic, produttore di alimentatori, la GPU avrà un TDP di 220 watt contro i 263 watt della RX 7800 XT.

L'informazione emerge da un aggiornamento del calcolatore di wattaggio di Seasonic, uno strumento che permette agli utenti di stimare il consumo energetico del proprio sistema. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di AMD, le indiscrezioni suggeriscono che la RX 8800 XT entrerà in produzione di massa questo mese, con prestazioni paragonabili alla NVIDIA GeForce RTX 4080.

Se confermata, la riduzione dei consumi rappresenterebbe un importante passo avanti in termini di efficienza energetica per AMD. Un TDP inferiore si traduce generalmente in temperature più basse e minor rumorosità, aspetti sempre più rilevanti per gli utenti.

Seasonic sottolinea che il calcolatore fornisce solo un'indicazione di massima e raccomanda di "acquistare un alimentatore con wattaggio superiore a quello consigliato per evitare potenziali problemi", soprattutto nel caso di configurazioni high-end.

Insomma è ancora troppo presto per esprimerci in tal senso, ma se tutto dovesse essere vero, staremmo parlando di un bel miglioramento. Staremo a vedere.