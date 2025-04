SCONTO del 33% su questo mouse gaming HyperX: prestazioni da campione a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che unisca prestazioni elevate, autonomia prolungata e design ergonomico, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per l'HyperX Pulsefire Haste 2 Core merita tutta la vostra attenzione. Potete acquistarlo oggi a soli 39,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Una promozione che rende questo dispositivo uno dei migliori affari nella sua fascia di prezzo.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core, chi dovrebbe acquistarlo?

HyperX Pulsefire Haste 2 Core si distingue per la sua connettività wireless a 2,4 GHz, ideale per garantire una comunicazione fluida e a bassa latenza, essenziale per i giochi competitivi. In alternativa, potete sfruttare la modalità Bluetooth 5.2, perfetta per il collegamento a una vasta gamma di dispositivi compatibili. Questa versatilità lo rende adatto non solo ai PC, ma anche a PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Dal punto di vista tecnico, il mouse integra un sensore ottico da 12.000 DPI, in grado di offrire una precisione eccellente anche nei giochi più frenetici. I sei tasti programmabili garantiscono un controllo completo durante le sessioni di gioco, mentre i pulsanti TTC Gold assicurano una resistenza fino a 20 milioni di clic, dimostrandosi affidabili nel lungo periodo. Il tutto è arricchito da una illuminazione RGB che dona un tocco di stile alla vostra postazione.

Nonostante l'elevato contenuto tecnologico, il design rimane leggero ed ergonomico, con un peso di soli 70 grammi e una forma simmetrica adatta anche a un uso prolungato. I pattini a basso attrito favoriscono uno scorrimento fluido su ogni tipo di tappetino, mentre la batteria integrata assicura fino a 100 ore di autonomia con una sola carica.

A questo prezzo, HyperX Pulsefire Haste 2 Core è un'opportunità da non perdere per chi desidera un mouse gaming wireless affidabile e performante. Approfittate subito della promozione prima che termini. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon