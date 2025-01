Prestazioni al top con il mouse gaming HyperX Pulsefire Haste, oggi in SUPER SCONTO! -53%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming senza fili che offra prestazioni professionali e un design leggero, non potete perdervi questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, HyperX Pulsefire Haste è disponibile a soli 51,99€, con uno sconto eccezionale del 53% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione gaming con un dispositivo dalle prestazioni sorprendenti. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

HyperX Pulsefire Haste è pensato per i gamer che cercano velocità, precisione e comodità senza compromessi. Con un peso ultraleggero di soli 61 grammi, garantisce movimenti rapidi e fluidi, ideali per le sessioni di gioco più intense. La struttura solida e il guscio superiore riducono l’affaticamento, offrendovi un’esperienza di gioco confortevole e senza interruzioni.

Questo mouse si distingue per la sua connettività wireless dual mode, che vi consente di scegliere tra la velocità della connessione a 2,4 GHz e la praticità del Bluetooth. Per una maggiore versatilità, è inclusa anche la possibilità di utilizzo cablato con il cavo HyperFlex.

Dotato di un potente sensore ottico HyperX 26K con una sensibilità fino a 26.000 DPI, HyperX Pulsefire Haste offre una precisione millimetrica, fondamentale per i giochi che richiedono movimenti rapidi e accurati. I suoi 6 tasti programmabili sono altamente personalizzabili, permettendovi di adattare le funzioni alle vostre esigenze.

La batteria a lunga durata vi assicura fino a 100 ore di autonomia con una sola carica, eliminando il rischio di interruzioni durante le vostre maratone di gioco. Grazie alla resistenza fino a 100 milioni di clic, il mouse garantisce una durata eccezionale nel tempo. L’illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione, sincronizzandosi con gli altri dispositivi.

HyperX Pulsefire Haste è compatibile con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, rendendolo perfetto per chi utilizza più piattaforme. Ora disponibile su Amazon a soli 51,99€, HyperX Pulsefire Haste è un investimento ideale per migliorare la vostra esperienza di gioco. La combinazione di caratteristiche premium, leggerezza e prezzo accessibile lo rende una scelta vincente per qualsiasi gamer.

