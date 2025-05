HyperX Alloy Origins Core, la tastiera meccanica versatile per PC e console, oggi in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica da gaming che coniughi resistenza, compattezza e performance elevate, l'attuale promozione su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, HyperX Alloy Origins Core, nella versione con layout inglese e retroilluminazione RGB, è disponibile a soli 64,99€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Un'offerta che rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i gamer esigenti che vogliono aggiornare la propria postazione.

HyperX Alloy Origins Core, chi dovrebbe acquistarla?

HyperX Alloy Origins Core si distingue per un design tenkeyless compatto ed essenziale, ideale per chi necessita di maggiore spazio per il movimento del mouse durante le sessioni competitive. Il telaio in alluminio aeronautico dona solidità e una sensazione premium al tatto, garantendo al tempo stesso una lunga durata nel tempo. I tasti meccanici HyperX assicurano una reattività eccellente e sono progettati per resistere fino a 80 milioni di pressioni, un dato che sottolinea la qualità costruttiva del prodotto.

Dal punto di vista della connettività, la tastiera è dotata di un cavo USB-C intrecciato e scollegabile da 1,8 metri, con adattatore incluso per porte USB-A, rendendola compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Inoltre, la compatibilità estesa con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One la rende una soluzione estremamente versatile per qualsiasi ecosistema gaming.

Grazie al software proprietario HyperX NGENUITY, potrete personalizzare la retroilluminazione RGB con effetti dinamici, creare macro complesse e configurare profili multipli a seconda del tipo di gioco. Il peso contenuto di 900 g e le dimensioni compatte (36x13,2x3,4 cm) la rendono facilmente trasportabile anche per chi partecipa a tornei o eventi LAN.

Disponibile a un prezzo eccezionale di 64,99€, HyperX Alloy Origins Core rappresenta un acquisto consigliato per chi cerca una tastiera meccanica ad alte prestazioni, resistente e dall'estetica curata. Se desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco con un prodotto di qualità professionale, questa è l'occasione giusta. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere gaming sotto i 100€ per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon