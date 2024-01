Migliori mouse gaming (febbraio 2024)

Scegliere uno dei migliori mouse gaming non è sempre facile: ci sono molti fattori di cui tenere conto, che vanno ben al di là delle capacità del sensore, dei pulsanti programmabili e del loro peso. Dovete considerare quanto sono grandi le vostre mani, il tipo di presa che usate e molti altri fattori; in questa guida, vi spieghiamo quali sono gli elementi da tenere in considerazione quando si vuole acquistare un nuovo mouse da gaming e vi consigliamo i modelli secondo noi migliori.

Come scegliere il mouse gaming

Scegliere un mouse gaming non è solo questione di estetica o di brand, ma è soprattutto un discorso di caratteristiche tecniche e funzionalità. Per esempio, la sensibilità del sensore, espressa in DPI (Dots Per Inch), può fare la differenza durante le sessioni di gioco. Se amate i giochi in cui è richiesta una precisione chirurgica, come negli sparatutto in prima persona (FPS), dovreste cercare un mouse con un DPI elevato. Questo significa che il cursore si muoverà più velocemente e con maggiore precisione. Inoltre, molti mouse per gaming offrono la possibilità di cambiare i DPI al volo, molto utile per passare da un tipo di gameplay all'altro.

I pulsanti programmabili sono un'altra caratteristica fondamentale di un mouse gaming. Se amate gli MMO o MOBA, in cui si utilizzano molte abilità o comandi, un mouse con un numero elevato di pulsanti programmabili può essere estremamente utile. Potrete assegnare a ogni pulsante una specifica azione, risparmiando tempo prezioso durante il gioco. Il peso del mouse è un altro fattore importante e molti giocatori preferiscono un mouse leggero, che permette movimenti più rapidi e meno faticosi. Alcuni mouse per gaming offrono persino la possibilità di regolare il peso, inserendo o rimuovendo pesetti interni.

Anche il tipo di connessione è un aspetto da non sottovalutare. I mouse cablati offrono una risposta più rapida, un fattore importante nei giochi ad alta velocità. Tuttavia, i cavi possono limitare la libertà di movimento e creare disordine sulla scrivania. Per questo motivo, molti giocatori e professionisti preferiscono i mouse wireless, che, tuttavia, necessitano di una batteria che deve essere ricaricata o sostituita e potrebbero soffrire di una leggera latenza.

Infine, non dimenticate il comfort. Un mouse gaming dovrebbe essere ergonomico, adattarsi bene alla vostra mano e non causare affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco. Ci sono diverse forme e layout, quindi è importante provarne diversi per trovare quello che si adatta meglio al vostro utilizzo.

Caratteristiche fondamentali dei mouse gaming

DPI e sensibilità : DPI ( Dots Per Inch ) e sensibilità sono due concetti fondamentali quando si parla di mouse, soprattutto in ambito gaming. DPI è un'unità di misura che indica la sensibilità del mouse, cioè quanto velocemente il cursore si sposta sullo schermo rispetto al movimento fisico del mouse. In pratica, un valore DPI più elevato si traduce in un movimento del cursore più veloce, quindi il mouse è più "sensibile" ai movimenti. Al contrario, un valore DPI più basso comporta un movimento del cursore più lento, implicando una maggiore precisione nel controllo del cursore. Questo può essere particolarmente utile in giochi che richiedono precisione millimetrica, come gli sparatutto in prima persona. La maggior parte dei mouse da gaming moderni offre la possibilità di regolare il valore DPI secondo le preferenze del giocatore. Questa caratteristica permette di personalizzare l'esperienza, adattando la sensibilità del mouse in base al tipo o alla specifica situazione di gioco. Ad esempio, potrebbe essere utile avere un DPI più alto per un gioco d'azione veloce e frenetico, mentre un DPI più basso potrebbe essere preferibile per un gioco che richiede un controllo più preciso e calibrato. Inoltre, alcuni mouse da gioco consentono di cambiare il DPI al volo, cioè durante in game, tramite l'uso di pulsanti dedicati.

: ( ) e sono due concetti fondamentali quando si parla di mouse, soprattutto in ambito gaming. DPI è un'unità di misura che indica la sensibilità del mouse, cioè quanto velocemente il cursore si sposta sullo schermo rispetto al movimento fisico del mouse. In pratica, un valore DPI più elevato si traduce in un movimento del cursore più veloce, quindi il mouse è più "sensibile" ai movimenti. Al contrario, un valore DPI più basso comporta un movimento del cursore più lento, implicando una maggiore precisione nel controllo del cursore. Questo può essere particolarmente utile in giochi che richiedono precisione millimetrica, come gli sparatutto in prima persona. La maggior parte dei mouse da gaming moderni offre la possibilità di regolare il valore DPI secondo le preferenze del giocatore. Questa caratteristica permette di personalizzare l'esperienza, adattando la sensibilità del mouse in base al tipo o alla specifica situazione di gioco. Ad esempio, potrebbe essere utile avere un DPI più alto per un gioco d'azione veloce e frenetico, mentre un DPI più basso potrebbe essere preferibile per un gioco che richiede un controllo più preciso e calibrato. Inoltre, alcuni mouse da gioco consentono di cambiare il DPI al volo, cioè durante in game, tramite l'uso di pulsanti dedicati. Ergonomia e design : L'ergonomia e il design sono aspetti cruciali da considerare quando si sceglie un mouse per il gaming. Un mouse ben progettato può fare una notevole differenza in termini di comfort e performance durante le lunghe sessioni di gioco. Un mouse gaming ergonomico è progettato per adattarsi comodamente alla mano dell'utente , riducendo l'affaticamento del polso e delle dita e migliorando al contempo la precisione e la rapidità dei movimenti. L'obiettivo è di minimizzare lo stress muscolare e di consentire al giocatore di concentrarsi sul gioco senza essere disturbato da disagi fisici.

: L'ergonomia e il design sono aspetti cruciali da considerare quando si sceglie un mouse per il gaming. Un mouse ben progettato può fare una notevole differenza in termini di comfort e performance durante le lunghe sessioni di gioco. , riducendo l'affaticamento del polso e delle dita e migliorando al contempo la precisione e la rapidità dei movimenti. L'obiettivo è di minimizzare lo stress muscolare e di consentire al giocatore di concentrarsi sul gioco senza essere disturbato da disagi fisici. Tipi di presa : Esistono principalmente tre tipi di presa per un mouse gaming, che si adattano a diverse preferenze e stili di gioco. Questi sono: Palm grip (presa a palmo): È il tipo di presa più comune e naturale, in cui l'intero palmo della mano copre il corpo del mouse, e le dita poggiano piatte sui pulsanti principali. Questa presa offre un grande comfort e stabilità durante le lunghe sessioni di gioco, ma potrebbe non essere la scelta ideale per coloro che cercano una maggiore velocità e precisione nei movimenti del mouse. Claw grip (presa ad artiglio): In questa presa, la parte posteriore del palmo appoggia sulla parte posteriore del mouse, mentre le dita sono arcuate a formare una sorta di "artiglio" sui pulsanti principali. Questa presa offre una maggiore precisione e velocità di clic rispetto alla presa a palmo, ma può risultare meno comoda per alcune persone durante le lunghe sessioni di gioco. Fingertip grip (presa a punta delle dita): La presa a punta delle dita prevede che solo le punte delle dita tocchino il mouse, senza che il palmo appoggi sulla parte posteriore. Questo tipo di presa offre la massima velocità e agilità nel movimento del mouse, ma richiede una maggiore forza muscolare nelle dita e può risultare meno comoda per alcune persone.

: Esistono principalmente tre tipi di presa per un mouse gaming, che si adattano a diverse preferenze e stili di gioco. Questi sono: Pulsanti personalizzabili e macro : I pulsanti personalizzabili e le macro sono caratteristiche molto apprezzate nei mouse da gaming. Queste funzionalità offrono un livello di personalizzazione che può significativamente migliorare l'esperienza di gioco, rendendo le azioni più efficienti e fluide. Molti mouse da gaming includono pulsanti aggiuntivi rispetto a uno standard, i quali possono essere personalizzati per eseguire specifiche funzioni o comandi all'interno dei giochi, permettendo ai giocatori di avere a disposizione comandi rapidi e accessibili direttamente dal mouse. Questo può ridurre il tempo necessario per raggiungere i tasti sulla tastiera, rendendo le azioni più immediate. Inoltre, alcuni mouse da gaming offrono la possibilità di programmare macro , ovvero sequenze di azioni che possono essere eseguite con la pressione di un solo pulsante . Queste funzioni sono particolarmente utili per i giochi MMO (Massively Multiplayer Online) e MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), in cui i giocatori devono gestire una vasta gamma di comandi e azioni.

: I e le sono caratteristiche molto apprezzate nei mouse da gaming. Queste funzionalità offrono un livello di personalizzazione che può significativamente migliorare l'esperienza di gioco, rendendo le azioni più efficienti e fluide. Molti mouse da gaming includono pulsanti aggiuntivi rispetto a uno standard, i quali possono essere personalizzati per eseguire specifiche funzioni o comandi all'interno dei giochi, permettendo ai giocatori di avere a disposizione comandi rapidi e accessibili direttamente dal mouse. Questo può ridurre il tempo necessario per raggiungere i tasti sulla tastiera, rendendo le azioni più immediate. Inoltre, alcuni mouse da gaming offrono la possibilità di , ovvero . Queste funzioni sono particolarmente utili per i giochi MMO (Massively Multiplayer Online) e MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), in cui i giocatori devono gestire una vasta gamma di comandi e azioni. Tipo di sensore : Il tipo di sensore è un altro aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie un mouse per il gaming. I mouse da gaming utilizzano principalmente due tipi di sensori: ottico e laser . Entrambi i tipi hanno i loro punti di forza e di debolezza, quindi la scelta dipenderà dalle esigenze e dalle preferenze individuali del giocatore. I sensori ottici sono basati sulla tecnologia di tracciamento LED . Essi illuminano la superficie sotto il mouse e una fotocamera registra i cambiamenti di posizione. I mouse con sensori ottici sono generalmente considerati più precisi e affidabili, soprattutto quando vengono utilizzati su un tappetino per mouse. Tendono a offrire un tracking più accurato e consistente, rendendoli la scelta preferita per molti giocatori hardcore e professionisti. Tuttavia, possono avere problemi su superfici lucide o trasparenti. D'altro canto, i sensori laser utilizzano un diodo laser per illuminare la superficie sotto il mouse . Questo tipo di sensore può rilevare i movimenti su una gamma più ampia di superfici, inclusi il vetro e altre superfici lucide. Inoltre, i sensori laser tendono ad avere una DPI (Dots Per Inch) più elevata, il che significa che possono essere più "sensibili" rispetto ai sensori ottici. Tuttavia, questo aumento della sensibilità può a volte tradursi in un tracking meno stabile, specialmente a velocità di movimento molto alte.

: Il tipo di sensore è un altro aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie un mouse per il gaming. . Entrambi i tipi hanno i loro punti di forza e di debolezza, quindi la scelta dipenderà dalle esigenze e dalle preferenze individuali del giocatore. . Essi illuminano la superficie sotto il mouse e una fotocamera registra i cambiamenti di posizione. I mouse con sensori ottici sono generalmente considerati più precisi e affidabili, soprattutto quando vengono utilizzati su un tappetino per mouse. Tendono a offrire un tracking più accurato e consistente, rendendoli la scelta preferita per molti giocatori hardcore e professionisti. Tuttavia, possono avere problemi su superfici lucide o trasparenti. D'altro canto, . Questo tipo di sensore può rilevare i movimenti su una gamma più ampia di superfici, inclusi il vetro e altre superfici lucide. Inoltre, i sensori laser tendono ad avere una DPI (Dots Per Inch) più elevata, il che significa che possono essere più "sensibili" rispetto ai sensori ottici. Tuttavia, questo aumento della sensibilità può a volte tradursi in un tracking meno stabile, specialmente a velocità di movimento molto alte. Cablato vs wireless: La scelta tra un mouse gaming cablato e un modello wireless è un altro aspetto importante da considerare. Entrambi hanno i loro vantaggi e svantaggi, e la decisione finale dipenderà dalle vostre esigenze specifiche e dalle vostre preferenze personali. I mouse gaming cablati hanno il vantaggio di offrire una connessione più stabile rispetto ai modelli wireless. Essi forniscono un trasferimento dei dati diretto e ininterrotto, che può ridurre al minimo eventuali ritardi o lag. Questo può tradursi in un tempo di risposta più rapido, un aspetto cruciale nei giochi in cui la velocità e la reattività sono fondamentali. Inoltre, un mouse cablato non ha bisogno di batterie e quindi non vi sarà mai il rischio di rimanere senza energia in un momento critico. Tuttavia, l'uso di un mouse cablato può comportare alcuni svantaggi. Il cavo può limitare la libertà di movimento e può anche creare disordine sulla scrivania. Inoltre, alcuni giocatori possono trovare il cavo fastidioso o distrattivo durante il gioco. D'altro canto, i mouse gaming wireless offrono una maggiore libertà di movimento, eliminando il problema del cavo. La tecnologia wireless è notevolmente migliorata negli ultimi anni, e molti mouse wireless di alta qualità offrono ora prestazioni simili a quelle dei mouse cablati. Tuttavia, un mouse wireless ha bisogno di batterie per funzionare, che dovranno essere sostituite o ricaricate regolarmente. Inoltre, c'è sempre il rischio, seppur piccolo, di interruzioni o interferenze nel segnale wireless.