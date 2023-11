Sony INZONE H5 | Test & Recensione

Assieme agli INZONE Buds, recensiti a questo indirizzo, Sony ha presentato anche le INZONE H5, che vanno a completare la linea posizionandosi tra le economiche H3 e le più costose H7. Le prime costano circa 60 euro, le H7 costano circa 160 euro e le H5 si posizionano nella fascia attorno a 120 euro, un settore di mercato molto competitivo. Rispetto ai concorrenti le H5 possono vantare un microfono con cancellazione del rumore che sfrutta l’IA, può essere usata sia wireless sia con cavo e ha un design che strizza l’occhio agli amanti di PS5. Vediamo come si sono comportate le INZONE H5 nella mia prova.

Come sono fatte

Le Sony INZONE H5 non sono differenti, in termini di design, dagli altri modelli della linea INZONE. Sono praticamente identiche, o quasi. La copertura esterna bianca è abbinata a una fascia di supporto e padiglioni neri. L’asta del microfono è nera così come la rotella del volume.

Niente di sensazionale ma certamente distintivo del look Playstation.

Il rivestimento in tessuto dei padiglioni e l'abbondante imbottitura lungo la fascia di supporto rendono le H5 molto comode da indossare. Anche la struttura morbida, che non spinge troppo contro le orecchie, mi ha permesso di tenerle indossate a lungo senza troppi fastidi - sono una persona molto sensibile che si stanca facilmente quando ha oggetti a contatto con la pelle.

La morbidezza dei padiglioni ha permesso all’imbottitura di sagomarsi e aderire alla faccia ottenendo un buon isolamento passivo.

Anche il peso è una caratteristica positiva, poiché 260 grami non sono molti per la media del settore che si aggira sopra i 300 grammi.

Il pulsante di accensione è sotto al padiglione destro mentre sotto quello sinistro troviamo il connettore per il cavo.

Meglio con il PC

Nonostante il look and feel da PlayStation, il marchio INZONE è orientato al gaming su PC, e infatti l’applicazione per Windows permette di accedere a delle regolazioni aggiuntive delle cuffie. Potrete attivare un equalizzatore e accedere a dei preset che cambiano la risposta della cuffia, o attivare l’audio spaziale a 360 gradi. Come per altri prodotti Sony, lo Spatial Audio ottimizza la resa considerando la forma del vostro orecchio, quindi dovrete usare uno smartphone per effettuare delle foto e le informazioni verranno poi sincronizzate tramite internet.

Per sfruttare tutte queste funzioni, come detto, dovrete usare un PC, ma le INZONE H5 sono compatibili anche con Playstation. Ma se le userete con la console non potrete sfruttare queste funzioni aggiuntive poiché non vengono memorizzate all’interno della cuffia. È un peccato.

La connettività wireless a bassa latenza è gestita tramite un dongle da connettere al PC. Non c’è il bluetooth e ciò limita l’uso delle H5 solo ai dispositivi che possono accettare il dongle. Potrete anche connetterlo a una console portatile a patto che disponga della porta di connessione.

Qualità audio

Così come gli altri modelli INZONE, anche le H5 non deludono sotto il profilo della qualità audio. La scena sonora è ampia, gli effetti ambientali sono ben riprodotti con fedeltà e dettaglio. Rispetto alle H7 perdono un po’ di potenza nei bassi, ma la presenza di un equalizzatore permette di migliorare la resa se vi piace un suono corposo e profondo. Non c’è molto altro da dire, le cuffie moderne sono in grado di offrire un’ottima resa con l’audio dei videogiochi, e queste H5 sono all’altezza delle aspettative e della spesa.

Verdetto

Le INZONE H5 sono molto comode, la qualità audio è ottima e l’autonomia in modalità wireless che va oltre le 20 ore è più che sufficiente per chiunque. La qualità è tale che diventa difficile consigliare le più costose H7; molti giocatori dovrebbero risparmiare e acquistare le H5, se hanno adocchiato le cuffie INZONE come un loro potenziale prossimo acquisto.

Tuttavia sono idonee solo se volete usarle con il PC. La mancanza del bluetooth non permette di abbinarle a qualsiasi dispositivo e la compatibilità con PS5 è limitata poiché non potrete accedere alle funzioni aggiuntive, come l’equalizzazione o i profili audio personalizzati, nonché l’audio spaziale.

Se cercate una cuffia solo per PC, vi piace come è fatta, e volete che sia prima di tutto comoda, allora consideratene l’acquisto. Se invece volete una cuffia da usare con più dispositivi, allora dovreste guardare altrove.