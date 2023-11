Huawei prepara la risposta ad Apple Vision Pro, processore potente e ventola per raffreddamento

Huawei, nonostante il suo tentativo di rientrare nel mercato cinese degli smartphone, sembra voler puntare anche sul settore degli headset per la realtà mista (ovvero aumentata e virtuale).

Un recente rumor suggerisce che l'azienda stia progettando di lanciare un dispositivo per competere con l'Apple Vision Pro.

Anche se i dettagli specifici mancano, si afferma che l'AR headset di Huawei sarà alimentato da un processore di punta, di cui non si hanno al momento maggiori dettagli a parte che non sarà il Kirin 9000S.

Inoltre, Honor, ex sub-brand di Huawei, sembra essere dello stesso avviso, lavorando anch'essa su di un competitor diretto dell'Apple Vision Pro.

La sfida delle due aziende è quella di proporre un prodotto paragonabile al Vision Pro, ma a un prezzo più accessibile rispetto all'headset da $3,500 di Apple. Mochamad Farido ha accennato a questa direzione, svelando i piani futuri di Huawei che sembrano allontanarsi, sempre di più, dall'ambito degli smartphone.

Sebbene il processore di questo nuovo dispositivo non sia stato specificato, date le prestazioni elevate dell'Apple Vision Pro con il M2 e il co-processore R1, Huawei dovrà proporre un'alternativa altrettanto potente.

L'azienda sembra puntare a un design leggero, con batterie esterne all'headset e un sistema di raffreddamento a ventola, un dettaglio che manca nell'Apple Vision Pro e che siamo curiosi di capire dove verrà collocato.

Al momento, non ci sono dettagli riguardo al progetto AR di Honor, ma sembra che l'azienda stia seguendo le orme di Huawei per quanto riguarda form factor e peso del visore.

L'entità della produzione dell'headset AR di Huawei, inoltre, non è stata specificata, ma facendo un rapito paragone con Samsung, la quale sta pianificando la produzione di sole 30,000 unità, non crediamo possa risultare maggiore.

Sarà interessante scoprire ulteriori dettagli, in futuro, in particolare le specifiche tecniche complete. Tuttavia, queste indiscrezioni indicano una nuova competizione fra aziende, per quanto concerne il settore degli headset AR, mostrando, ancora una volta, come l'azienda di Cupertino sia in grado, con un prodotto ancora non rilasciato sul mercato, di smuovere il settore e accendere la competizione.