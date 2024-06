Tastiera gaming Akko in OFFERTA a SOLI 64€ grazie a questo COUPON!

Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica di qualità, questa è l'occasione che fa per voi. Su Amazon, potete trovare l'Akko Horizon 3180 a poco meno di 64€, con uno sconto del 15% grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta!

Akko Horizon, chi dovrebbe acquistarla?

La Akko Horizon 3180 è una tastiera meccanica apprezzata per il suo design elegante e le prestazioni elevate. I suoi keycap in PBT Double-Shot con profilo Cherry garantiscono una durabilità superiore rispetto ai keycap in ABS, resistendo meglio all'usura e mantenendo le stampe chiare e leggibili nel tempo. Grazie alla tecnologia di stampa laser dye-sub, i keycap non sbiadiranno né si macchieranno, assicurando un aspetto sempre nuovo anche dopo un uso prolungato.

Dal punto di vista tecnico, la Akko Horizon 3180 utilizza gli Akko Switch in colorazione giallo crema. La tastiera supporta la funzionalità N-Key Rollover (NKRO), che permette di premere simultaneamente più tasti senza conflitti, un aspetto cruciale per i giocatori che necessitano di una risposta rapida e precisa durante le sessioni di gioco.

Un'altra caratteristica distintiva della Akko Horizon 3180 è la sua flessibilità di configurazione. La tastiera è dotata di un cavo USB Type-C staccabile e presenta tre livelli di regolazione dei piedini, migliorando così l'ergonomia.

Il design della Horizon 3180 è ispirato ai colori del cielo all'alba, con una combinazione di blu e giallo che evoca tranquillità e bellezza. Questo, unito alla solidità costruttiva e alla qualità dei materiali utilizzati, rende la tastiera non solo un dispositivo performante, ma anche un elegante complemento d'arredo per qualsiasi postazione di lavoro o di gioco.

