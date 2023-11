Tastiera meccanica gaming FNATIC al 57% di sconto! ASSURDO

Super offerta per il Black Friday sulla Fnatic miniSTREAK SPEED, una tastiera da gioco meccanica TKL, ideale per i professionisti degli eSport. Questo modello compatto e portatile, dotato switch SPEED Silver ultra rapidi e retroilluminazione RGB completa, è ora disponibile a soli 49,49€, rispetto al prezzo originale di 89.99€. Non perdere l'occasione di aggiudicarti questa tastiera da gioco di alta qualità con uno sconto del 45%.

Fnatic miniSTREAK SPEED, chi dovrebbe acquistarla?

La Tastiera da Gioco meccanica MiniSTREAK SPEED targata Fnatic è l'accessorio di gioco perfetto per i gamer e gli appassionati di eSports. Questo prodotto è la scelta ideale per coloro che ricercano un'esperienza di gioco rapida e fluida: grazie alla pre-corsa di appena 1,1 mm, gli Switch SPEED Silver di questa tastiera assicurano una velocità del 81% in più rispetto agli switch meccanici tradizionali. Inoltre, per chi ama personalizzare il proprio set up, MiniSTREAK offre una retroilluminazione LED RGB full, con 8 modalità di illuminazione istantanea e 16,8 milioni di opzioni colore. Chi ha bisogno di portare la propria tastiera in giro apprezzerà il suo design compatto, tenkeyless e il peso di soli 704 g.

La Fnatic miniSTREAK SPEED si distingue per i suoi Switch SPEED Silver a velocità ultra rapida, garantendo un'esperienza di gioco senza precedenti. Il design tenkeyless e il cavo USB rimovibile rendono questa tastiera compatta e portatile, con un profilo sottile da 28 mm. Le sue caratteristiche tecniche, unite ai piedini di gomma angolati per una maggiore aderenza e alla piastra superiore in metallo anodizzato, la rendono un prodotto resistente ed estremamente comodo.

Questa incredibile offerta per la Fnatic miniSTREAK SPEED è un'opportunità da non perdere per chi desidera portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Progettata tenendo conto del feedback dei professionisti, questa tastiera garantisce qualità, confort e massime performance. Inoltre, l'ampio sconto rispetto al prezzo originale di 89,99€ rende l'offerta ancora più allettante. Se sei un vero gamer, questa è l'occasione giusta per aggiudicarti un prodotto di altissima qualità a un prezzo competitivo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

