Termometro barbecue fai-da-te con Raspberry Pi per grigliate perfette

Un appassionato di fai-da-te ha sviluppato il “Pi-tmaster”, un termometro wireless per barbecue basato su Raspberry Pi e accessibile a chiunque desideri monitorare la temperatura del proprio grill. Questo dispositivo open-source, pensato per chi ama affumicare carne, permette di controllare a distanza sia la temperatura del fuoco sia quella della carne, rendendo le cotture precise e semplici.

Il progetto, economico e facilmente realizzabile, non richiede saldature e potete vedere la sua realizzazione in questo video: una sonda per carne si collega al Raspberry Pi tramite una breadboard e monitora i parametri. I dati raccolti possono essere visualizzati direttamente sul display del dispositivo o inviati in modalità wireless a un altro dispositivo, come uno smartphone, per un monitoraggio pratico e immediato.

Con un costo di circa 34,92 dollari (oltre al Raspberry PI che potete trovare su Amazon) il Pi-tmaster risulta molto competitivo rispetto ai termometri per barbecue già in commercio, con il vantaggio di poter essere riparato autonomamente in caso di problemi. Inoltre, trattandosi di un progetto open-source, il dispositivo non invia i dati a server esterni, garantendo così la privacy.

Il Pi-tmaster è un progetto ideale per chi vuole personalizzare la propria esperienza di barbecue, unendo risparmio e innovazione, preparandosi alla prossima stagione delle grigliate con uno strumento efficace e realizzato su misura.