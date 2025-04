Tryx Panorama SE 360 ARGB, bellissimo ed efficace | Test & Recensione

Da qualche tempo c’è un trend che spopola tra i dissipatori a liquido: schermi sempre più grandi posizionati sulla pompa, non solo per visualizzare informazioni utili sul sistema come carico o temperatura del processore, ma anche per una mera questione di stile e personalizzazione. Il Tryx Panorama SE 360 ARGB non fa eccezione, anzi potremmo dire che passa al livello successivo, visto che qui lo schermo è curvo.

Recensione in 1 minuto

Il Tryx Panorama SE 360 ARGB è un dissipatore a liquido AIO da 360mm che si distingue per un grande schermo AMOLED curvo da 6,5", con risoluzione 2K e refresh rate a 60Hz. Lo schermo è personalizzabile, ruotabile e gestito da un sistema interno con CPU quad-core, RAM da 2GB e storage da 8GB, quindi non pesa sulle risorse del PC.

Sul piano tecnico, monta la nuova pompa Asetek Adela (fino a 3600 rpm, 25,3 dBA), tre ventole ARGB da 120mm (fino a 1850 rpm), e tubi lunghi 450 mm. Supporta i socket più recenti Intel e AMD, mentre la gestione dei vari parametri e la personalizzazione dello schermo avvengono tramite il software KANALI.

Il montaggio è semplice, le ventole sono già installate e la pasta termica è già preapplicata (c'è un tubetto in confezione). Le prestazioni sono ottime: con un Ryzen 7 9800X3D ha tenuto temperature sotto controllo anche in gioco e sotto stress, con picchi massimi di 63°C.

Si tratta di un dissipatore che unisce stile e sostanza, ideale per build high-end. Ma attenzione al prezzo sopra la media: il Panorama SE costa circa 350€.

Design e specifiche tecniche

A spiccare su questo dissipatore è proprio lo schermo AMOLED curvo da 6,5 pollici, orientabile in modo che sia sempre posizionato correttamente e non interferisca con altri elementi della vostra build. Il display è l’elemento distintivo anche perché, per il resto, siamo di fronte a un normalissimo AIO da 360mm: sul radiatore sono già montate tre ventole ARGB da 120mm, i tubi da 450 mm (contro i 400 mm del modello precedente) sono abbastanza lunghi per installarlo anche nei case più grandi senza problemi.

Lo schermo ha una risoluzione 2K (2160 x 1080 pixel) e una frequenza d’aggiornamento di 60Hz, caratteristiche che lo rendono davvero molto bello da vedere e che consentono una riproduzione fluida delle animazioni, o di qualsiasi cosa vogliate riprodurvi sopra. Tra l’altro, il Tryx Panorama SE è equipaggiato con una CPU quad-core, 2GB di RAM e una memoria da 8GB per poter gestire il display in totale autonomia, senza gravare sulle risorse di sistema.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La pompa è la nuova Asetek Adela, che fa il suo debutto proprio su questo Panorama SE. Si tratta di una variante della Asetek Gen7 che, rispetto alla precedente Gen7v2 che troviamo a bordo di dissipatori come l’NZXT Kraken e l’ASUS ROG Strix LC III, offre una maggior velocità (fino a 3600 rpm), una rumorosità di 25,3 dBA e un nuovo sistema di montaggio, che sfrutta una base e delle viti aggiornate.

Le tre ventole da 120mm operano invece a una velocità compresa tra i 500 e i 1850 RPM, offrono una pressione statica di 1,8 mmH₂O e un flusso d'aria di 66,09 CFM, con una rumorosità che non va oltre i 30,97 dBA.

Il Tryx Panorama SE 360 ARGB è installabile su tutte le configurazioni più recenti, visto il supporto per i socket Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x e AMD AM5 e AM4. La personalizzazione avviene tramite il software proprietario KANALI, scaricabile dal sito ufficiale e che consente di modificare tantissimi parametri, oltre che modificare ciò che viene mostrato sullo schermo.

Montaggio e prestazioni

Il montaggio è, come spesso accade con i dissipatori di fascia alta recenti, molto semplice e privo di criticità. Le istruzioni sono chiare e dettagliate e ci vuole davvero poco tempo per installare il tutto, anche considerando il fatto che le ventole sono già montate sul radiatore. La pasta termica è preapplicata, ma se in confezione è presente anche un tubetto di Tryx alpha-01, sviluppata internamente dall’azienda.

Una volta installato il dissipatore, è sufficiente collegare i cavi di ventole, pompa e RGB alla scheda madre e il gioco è fatto. Lo schermo può essere ruotato di 90° o 180° in maniera molto semplice, basta toglierlo e reinserirlo: è tenuto in sede da quattro piccoli perni, che si infilano nella parte centrale della pompa, e da un magnete.

Ma come va questo Tryx Panorama SE? L’azienda lo propone come dissipatore per le CPU di fascia media e noi l’abbiamo messo sulla nostra piattaforma di prova, equipaggiata con Ryzen 7 9800X3D, testandolo in tre scenari: rendering, gaming e uso quotidiano.

I risultati ottenuti sono molto buoni, in tutte e tre le situazioni. Nella lunga sessione di gioco a Cyberpunk 2077 non è mai andato sopra i 57°C, facendo registrare una media di 52°C; nel loop da 10 minuti di Cinebench R24 ha toccato invece un picco di 63,7°C, per poi scendere a un valore medio di 59,7°C. Nessun problema infine nell’uso quotidiano, fatto di videochiamate, navigazione web e gestione documenti, dove la temperatura è sempre compresa tra i 40°C e i 45°C.

Per darvi un riferimento, l’AIO da 360mm che usiamo abitualmente sulla piattaforma di prova fa registrare 60°C di picco e 56°C in Cyberpunk 2077, mentre in Cinebench R24 la temperatura massima è di 71,2°C e quella media di 68,7°C. Il Panorama SE si comporta quindi molto bene e dovrebbe riuscire a gestire senza fatica anche CPU di fascia più alta, come il nuovo Ryzen 9 9950X3D.

Verdetto

Il Tryx Panorama SE 360 ARGB offre un ottimo connubio tra prestazioni ed estetica, perfetto per chi non bada solo alla sostanza. Anzi, potremmo quasi dire che è un dissipatore che punta soprattutto sull’apparenza, ma per fortuna non mette in secondo piano le prestazioni, che rimangono di alto livello e permettono di installarlo anche in configurazioni gaming di fascia alta, come quella su cui l’abbiamo testato (dove il 9800X3D è abbinato a una RTX 5080).

Quindi, se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido con queste caratteristiche per la vostra build, sappiate che il Panorama SE 360 è un’ottima scelta, a patto però che siate disposti a spendere: costa circa 350€, non pochi se consideriamo che il mercato offre alternative altrettanto performanti (ma meno belle esteticamente) alla metà del prezzo (se non meno); tutto dipende da quanto siete disposti a spendere per uno schermo unico come questo.