TSMC è in anticipo sulla produzione di chip a 2nm, i primi sono destinati agli iPhone 17

TSMC inizierà la produzione dei primi chip a 2nm che saranno utilizzati da Apple per i suoi nuovi top di gamma, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max e in altri dispositivi a partire dal 2025. Il test inizierà la prossima settimana, in netto anticipo rispetto alle aspettative.

TSMC è leader mondiale nella produzione di chip ed è riuscita a ridurre le dimensioni dei processi a un ritmo esponenziale. Apple, come risaputo, è il suo cliente più importante. La compagnia ha mostrato per la prima volta il processo a 2nm ad Apple nel dicembre dello scorso anno. La produzione di prova, ovvero lo stato attuale, è il momento in cui l'azienda testa i processi di linea di produzione pianificati prima della produzione di massa.

La produzione di prova del nuovo processo era prevista non prima di ottobre, quindi l'inizio della produzione per l'inizio di luglio vorrebbe dire un netto anticipo sulla tabella di marcia, come riporta ET News. TSMC produrrà semiconduttori a 2nm nel suo stabilimento di Baoshan, situato nel Complesso Scientifico di Shinju nel nord di Taiwan, la prossima settimana.

Secondo quanto detto dalla compagnia Free City, l'attrezzatura per la produzione a 2nm è stata portata e installata nello stabilimento di Baoshan già nel secondo trimestre e entrerà in produzione di prova nel terzo trimestre, anticipando le aspettative di mercato che prevedevano il quarto trimestre. Questo passo è interpretato come un'accelerazione per garantire una resa stabile prima della produzione di massa.

Ottenere un tasso di rendimento sufficientemente alto – la percentuale di chip che superano i controlli di qualità – è una delle sfide più grandi per le nuove dimensioni di processo. Nell'aprile dello scorso anno, TSMC non è stata in grado di soddisfare la domanda di chip a 3nm poiché il tasso di rendimento era solo leggermente superiore al 50%.

Secondo diverse indiscrezioni, Apple ha prenotato tutta la capacità di produzione di chip a 3nm di TSMC per l'iPhone 15 Pro e il chip M3 per i Mac e un report di maggio ha suggerito che l'azienda stesse lavorando per fare lo stesso con i chip a 2nm.

Un documento più recente sostiene che c'è stato un "incontro segreto" tra il COO di Apple, Jeff Williams, e il produttore di chip esclusivo della compagnia, TSMC. Si ipotizza che l'incontro possa aver avuto lo scopo di concordare un accordo per Apple di riservare tutta la capacità di produzione di chip a 2nm di TSMC, nello stesso modo in cui apparentemente ha fatto con la tecnologia a 3nm.

L'uso del processo a 2nm dovrebbe portare a un significativo miglioramento sia delle prestazioni che dell'efficienza energetica dei futuri chip di Apple.