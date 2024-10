Le Fab Intel non sono in vendita, ma TSMC ci tiene a dire che non le comprerebbe

TSMC ha dichiarato di non essere interessata ad acquisire gli impianti di produzione di Intel. Il CEO C.C. Wei ha risposto con un secco "no" alla domanda se l'azienda taiwanese fosse interessata a rilevare le Fab di Intel durante una recente conference call sugli utili. A essere onesti, però, le Fab Intel non sono comunque in vendita, anche considerando quanto la stessa azienda le ritenga uno degli asset principali.

Intel

La possibile vendita degli impianti produttivi di Intel è stata oggetto di speculazioni dopo le difficoltà dell'azienda nell'attrarre clienti per la sua divisione Intel Foundry. Tuttavia, TSMC ha escluso categoricamente questa ipotesi.

L'acquisizione delle Fab di Intel sarebbe un'operazione estremamente complessa e costosa per qualsiasi azienda. Intel possiede vaste capacità produttive paragonabili a quelle di TSMC e Samsung, che richiederebbero enormi investimenti per essere gestite. Inoltre, gli impianti sono configurati specificamente per i processi proprietari di Intel, rendendo difficile una riconversione.

Riattrezzare completamente questi impianti costerebbe decine di miliardi di dollari.

Un altro ostacolo sarebbe rappresentato dalle differenze tecnologiche e di approccio tra le due aziende. Intel investe massicciamente in ricerca di base, mentre TSMC ha una struttura aziendale più snella. Ci sarebbero anche notevoli sovrapposizioni di strutture produttive.

Infine, un'eventuale acquisizione incontrerebbe probabilmente forti resistenze a livello normativo e geopolitico. TSMC diventerebbe il produttore di chip dominante a livello globale, sollevando preoccupazioni antitrust. Inoltre, è altamente improbabile che il governo americano permetterebbe a un'azienda taiwanese di acquisire un asset strategico come Intel.