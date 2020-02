TUF Gaming GT301, da Asus un nuovo case per chi vuole giocare

Asus amplia la propria gamma di case TUF Gaming con il modello GT301, uno chassis piuttosto compatto e leggero che misura 426 mm x 214 mm x 482 mm (L x P x A) e che pesa circa 7,2 kg il cui design interno è stato progettato per garantire una corretta ventilazione delle componenti.

Il design esterno del GT301, invece, è caratterizzato da un pannello frontale realizzato prevalentemente in ABS con una griglia esterna a nido d’ape ed una rete con inserti in metallo attraverso i quali passa un cinturino di nylon a zig-zag su cui è impresso il marchio del prodotto. Lateralmente trova spazio un pannello in vetro temperato mentre il resto del case è realizzato in acciaio SECC. In bundle è previsto, come accessorio, un gancio per le cuffie che si può collocare su uno dei due lati.

Il GT301 supporta fino a 2 ventole da 140 mm o 3 ventole da 120 mm nella parte superiore, 2 ventole da 120 mm nella parte superiore ed una ventola da 120 mm nella parte posteriore. In bundle sono previste già quattro ventole da 120 mm, di cui tre frontali ARGB (compatibili con la tecnologia AURA Sync di Asus) ed una posteriore senza illuminazione.

Nella parte superiore del case trova spazio il pannello I/O con il pulsante di accensione, 2 connettori USB 3.2 Gen1, l’ingresso jack per cuffie e microfono e un pulsante dedicato alla gestione dell’illuminazione delle ventole.

All’interno del case ci sono quattro slot da 2.5”, due slot da 3.5” e 7 slot di espansione PCI-E. L’altezza massima del dissipatore della CPU è pari a 160 mm mentre la lunghezza massima della GPU è pari a 320 mm.

Al momento non stati divulgati dettagli sui prezzi o sulla disponibilità.