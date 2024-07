Turtle Beach Burst II Air: una chicca in fascia media | Recensione

L'industria dei dispositivi per il gaming è in continua evoluzione e spesso propone prodotti innovativi capaci di migliorare l'esperienza ludica degli utenti senza richiedere spese particolarmente esose. In questo contesto, oggi vi parliamo del Turtle Beach Burst II Air, un mouse da gaming di alta qualità che si distingue per prestazioni e design.

Design e caratteristiche tecniche

Il contenuto della confezione del Turtle Beach Burst II Air è essenziale ma completo, includendo il mouse, un dongle USB, un adattatore USB-A a C per il dongle, il cavo di ricarica PhantomFlex USB-C, ulteriori pattini e grip tape, oltre ai documenti necessari. La presenza del dongle USB-A è particolarmente apprezzata, considerata la scarsità di porte USB-C in molti computer attuali. La possibilità di utilizzare l'adattatore per connettere il dongle in modi alternativi aggiunge, infatti, flessibilità all'uso, rendendolo perfetto per qualsiasi dispositivo.

Esteticamente, il Burst II Air non è particolarmente vistoso, optando per un design pulito e discreto. Tuttavia, è estremamente confortevole da tenere in mano grazie alla sua forma arrotondata e al materiale plastico morbido al tatto. Queste caratteristiche garantiscono un'ergonomia eccellente, rendendo il mouse perfetto per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare la mano.

Un altro elemento degno di nota è la leggerezza del mouse, che pesa soli 47 grammi. I pattini di alta qualità del Burst II Air permettono un movimento fluido e preciso su qualunque superficie, essenziale per l'alta reattività richiesta nei giochi. Il mouse è dotato di un sensore ottico Owl-Eye con una capacità di 26,000 DPI, offrendo un'eccezionale precisione nei movimenti.

Le prestazioni del Burst II Air sono supportate anche dalla durata della batteria, che può raggiungere fino a 120 ore di autonomia secondo quanto affermato dal produttore. Questo aspetto lo rende una soluzione ideale per gli utenti che desiderano un dispositivo affidabile senza la necessità di ricariche frequenti. Le connettività offerte includono opzioni cablate, wireless 2.4ghz e Bluetooth, rendendo il mouse versatile per diversi tipi di dispositivi.

Software

Il pacchetto software accompagnatore, Swarm II, offre possibilità di personalizzazione come l'aggiustamento dei profili DPI, la frequenza di polling e altre impostazioni esclusive come il debounce time e l'angle snapping. Questo permette agli utenti di ottimizzare l'esperienza di gioco in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Esperienza d'uso

La nostra esperienza d'uso con la Burst II Air è stata a dir poco positiva: durante il gaming la leggerezza del mouse ha migliorato la nostra velocità e la precisione nei movimenti - il che è particolarmente apprezzabile nei giochi competitivi -. Abbiamo, però, sfruttato il mouse anche per le attività quotidiane, trovandolo estremamente comodo grazie ai 5 tasti programmabili e alla possibilità di cambiare il valore dei DPI rapidamente grazie al pulsante dedicato.

Rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo, il Burst II Air si distingue per il suo peso ridotto e la lunga durata della batteria. La sua unica pecca? Potrebbe risultare meno attraente per chi cerca un'alta personalizzazione fisica e RGB: la mancanza di ulteriori controlli e luci RGB potrebbe, infatti, essere un limite per alcuni utenti, ma per chi cerca un mouse leggero e performante, questo modello Turtle Beach rappresenta una scelta eccellente.

Verdetto

Insomma, il Turtle Beach Burst II Air si presenta come un eccellente mouse da gaming, capace di combinare una performance di alta qualità con un comfort superiore, una batteria longeva e una straordinaria leggerezza. Nonostante un design piuttosto sobrio, le sue caratteristiche tecniche e la versatilità lo rendono una scelta valida per ogni giocatore alla ricerca di un upgrade significativo nel proprio setup di gaming.