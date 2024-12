Un Raspberry Pi Zero 2 crea infiniti dipinti sfruttando l'IA

Un Raspberry Pi Zero 2 W (che potete trovare su Amazon) è stato utilizzato per creare un quadro digitale, con display e-ink, che genera autonomamente, e infinitamente, dipinti di fiori utilizzando l'intelligenza artificiale. Il progetto, denominato PaperPi AI, è stato realizzato da uno sviluppatore, e maker, di nome Dylan.

Il cuore del sistema è un display e-ink a 7 colori Pimoroni Inky Impression da 7,3 pollici, che mantiene l'immagine visualizzata anche in assenza di alimentazione. Il Raspberry Pi genera periodicamente nuove immagini di fiori in diversi stili pittorici, aggiornando il display.

Non è necessaria una connessione internet, in quanto la generazione tramite IA avviene localmente.

La generazione di ogni nuova immagine richiede circa 30 minuti, mentre l'aggiornamento del display e-ink avviene in 30 secondi. Nonostante i tempi non rapidissimi, il sistema risulta perfetto come elemento decorativo.

Il progetto utilizza Raspberry Pi OS Bullseye Lite come sistema operativo e OnnxStream, una versione di Stable Diffusion ottimizzata per funzionare sul Raspberry Pi Zero. Tutti i componenti sono alloggiati all'interno di una cornice, permettendo di contenere lo spazio e mantenere pulito il design.

Sebbene l'esempio mostri esclusivamente dipinti floreali, il sistema può essere programmato per generare immagini su diversi temi e stili. Questa flessibilità permette di adattare il quadro digitale ai propri gusti o al proprio arredamento.

Il progetto dimostra le potenzialità del Raspberry Pi nell'integrare sistemi di intelligenza artificiale in progetti creativi e decorativi, senza necessità di hardware particolarmente potente o connessioni esterne, visto che l'intero progetto non necessita alcuna connessione a internet, visto che l'IA lavora localmente per generare le immagini in base alla programmazione realizzata in precedenza.

Maggiori dettagli tecnici sul progetto sono disponibili sul thread Reddit dedicato al progetto, aperto dallo stesso Dylan per permettere a tutti di realizzare un prodotto simile sfruttando il codice sorgente condiviso sulla repository GitHub dedicata.