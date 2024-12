Un VPN sta vendendo l'accesso alle connessioni internet domestiche dei suoi utenti

Un servizio VPN gratuito chiamato Big Mama VPN sta vendendo l'accesso alle connessioni internet domestiche dei suoi utenti, consentendo a estranei di utilizzare i loro indirizzi IP.

La pratica è emersa in relazione al gioco VR Gorilla Tag, dove alcuni giocatori utilizzano Big Mama VPN per barare introducendo un ritardo che facilita il "tagging" degli avversari. Tuttavia, il vero problema è che Big Mama vende l'accesso alle connessioni dei suoi utenti gratuiti attraverso un network di proxy residenziali.

Non tutti i servizi VPN gratuiti sono pericolosi, ma è necessario prestare attenzione.

Questa pratica, nota come "residential proxy", permette a criminali informatici di mascherare il proprio traffico come normale attività internet, rendendo più difficile individuare attacchi e botnet. Gli indirizzi IP residenziali sono infatti considerati più affidabili rispetto a quelli dei data center.

Big Mama VPN offre il suo servizio gratuito senza limiti di dati o registrazione, cosa sospetta per una VPN sicura. Nelle FAQ dell'app si afferma esplicitamente che "i dispositivi dei nostri clienti VPN gratuiti vengono utilizzati per creare una rete peer-to-peer sicura che i nostri clienti commerciali possono utilizzare per instradare il loro traffico attraverso vari endpoint globali".

Esistono alcune VPN gratuite affidabili come PrivadoVPN Free e Proton VPN Free, che offrono connessioni sicure seppur con alcune limitazioni. Per chi cerca maggiori funzionalità, invece, ci sono opzioni a pagamento molto convenienti come ExpressVPN che, oltre a proporre una prova di 7 giorni gratuita, ora vi offre anche dei servizi aggiuntivi (fra le quali una e-sim).

La maggior parte dei migliori provider VPN, inoltre, offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di provare il servizio senza rischi.

In generale, è fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni di qualsiasi servizio VPN gratuito prima di utilizzarlo, per evitare di compromettere involontariamente la propria sicurezza e privacy online.