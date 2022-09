Anche lo standard USB4 si prepara a essere aggiornato, passando alla versione 2.0 che raddoppierà la larghezza di banda disponibile, passando dagli attuali 40Gb/s ai futuri 80Gb/s. L’annuncio, che renderà la connessione superiore agli attuali standard USB Thunderbolt (Thunderbolt 4 è limitato a 40Gb/s così come USB4) è stato effettuato recentemente dall’USB Promoter Group e, per raggiungere tale incredibile velocità, è stato necessario aggiornare il livello fisico dell’architettura.

Per quanto riguarda il resto delle novità, troviamo un aumento della larghezza di banda oltre i 20Gb/s per il tunneling dei dati USB 3.2 quando si utilizzano modalità alt come quella DisplayPort. Inoltre, sono stati inclusi tutti gli aggiornamenti relativi alle ultime versioni dello standard Display Port e delle specifiche PCIe. Come sempre, ovviamente, viene mantenuta piena compatibilità anche con gli standard USB precedenti, come USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3. Sicuramente, una larghezza di banda così elevata potrà essere utile a coloro che utilizzano dock avanzate per il collegamento di svariate periferiche (come monitor, accessori e altro ancora), così da far passare tutti i dati attraverso un unico cavo.

Alcuni utenti sono rimasti piuttosto interdetti sull’uso della nomenclatura USB Version 2.0 invece di un passaggio diretto a USB5 per definire il nuovo standard. Come fatto notare anche dall’utente @ghost_motley su Twitter, sino ad ora la scelta dei nomi da associare a ogni aggiornamento dello standard USB non è stata particolarmente felice.

USB Naming Standards… USB 1.0

USB 1.1

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1

USB 3.2

USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 1×2

USB 3.2 Gen 2×2

USB4

USB4 Version 2.0 — Charlie (@ghost_motley) September 1, 2022

In occasione degli eventi USB Developer Days 2022, che si terranno a Seattle, USA, e Seoul, Corea del Sud, saranno svelato ulteriori dettagli tecnici e gli ultimi aggiornamenti inerenti alle specifiche USB4, USB Type-C e USB PD.