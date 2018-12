ViewSonic presenta il monitor XG240R, 24 pollici Full HD con led RGB

ViewSonic ha presentato il monitor XG240R, 24 pollici dotato di un pannello TN Full HD dal refresh rate di 144 Hz e dotato di una particolare illuminazione chiamata Elite RGB. Rispetto al vecchio XG2402, qui troviamo una frequenza d’aggiornamento più alta, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e un tempo di risposta di 5 ms, che scende a 1 ms quando si usa Overdrive. Il monitor è dotato di cinque diversi livelli di tempo di risposta rapido per compensare il motion blur ad alte frequenze e di 22 livelli di stabilizzazione del nero.

Il monitor è pensato per i videogiocatori: grazie ai 144 Hz e al supporto a FreeSync il display è in grado di eliminare virtualmente screen tearing e stuttering, offrendo in questo modo un gameplay fluido anche durante le azioni più concitate.

Oltre tempo di risposta di 1 ms, il nuovo XG240R garantisce un basso input lag, per avere ottime prestazioni anche nelle sequenze più concitate. È presente anche una Game Mode che offre impostazioni ottimali per giocare al meglio a FPS, RTS e MOBA.

Un’altra novità sono gli RGB. Sul retro del monitor sono presenti due zone d’illuminazione speculari, caratterizzate da un design aggressivo che le fa assomigliare a delle ali. ViewSonic afferma che i led sono in grado di sincronizzarsi con altre periferiche senza bisogno di software aggiuntivi, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Tipo di pannello / retroilluminazione TN / WLED Dimensioni / rapporto d’aspetto 24 pollici / 16:9 Risoluzione e refresh rate massimi 1920 x 1080, 144 Hz Range FreeSync 48 – 144 Hz Tempo di risposta (GTG) 5 ms, 1 ms con Overdrive Luminosità 350 cd/m2 Contrasto 1000:1 Altoparlanti 2x 2W Ingressi video 1x DisplayPort, 2x HDMI 1.4 Uscite audio 1x jack 3,5 mm USB 2x USB 3.0 tipo A, 1x USB 3.0 tipo B Consumi 27,6 W Dimensioni 566 x 433,9 x 239,2 mm (con stand) / 566 x 341 x 60,2 mm (senza stand) Peso 6,7 kg (con stand) / 3,4 kg (senza stand) Garanzia 3 anni

Lo stand permette di ruotare il monitor oltre che regolarne altezza e inclinazione. La connettività è offerta da due USB 3.0 tipo A, una USB 3.0 tipo B, due HDMI 1.4, una DisplayPort e un jack audio da 3,5 mm. Il nuovo ViewSonic XG240R è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 272,99 dollari.