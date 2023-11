Gigabyte M28U, monitor dall'incredibile rapporto qualità/prezzo | Recensione

Come accade sempre con le novità di ultima generazione, tempo fa acquistare un monitor 4K 144Hz era proibitivo, ma il passare del tempo e gli sviluppi tecnologici hanno cambiato le carte in tavola e, oggi, non è più così. Si possono acquistare alcuni dei migliori monitor PC spendendo “poco”, quantomeno rispetto a qualche anno fa, senza per questo rinunciare alla qualità. Sul mercato ci sono diversi monitor 4K 144Hz dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, uno dei quali è proprio il Gigabyte M28U oggetto di questa recensione. Come si comporta? Chi dovrebbe acquistarlo? Scopriamolo.

Design e specifiche tecniche

Il Gigabyte M28U non spicca per il suo design, sobrio e privo di elementi di spicco che solitamente troviamo su soluzioni concorrenti. Il retro è totalmente in plastica opaca, fatta eccezione per la parte alta, quella più sottile, in plastica lucida; le linee sono pulite, senza particolari guizzi estetici. Sulla parte frontale le cornici sono molto sottili su tre lati e praticamente invisibili quando lo schermo è spento. Quella inferiore è più grande, spessa circa 2cm.

Tornando al retro, sulla sinistra si trova il joystick per il menu OSD e per l’accensione e il pulsante per lo switch KVM, una delle caratteristiche di spicco di questo Gigabyte. Le porte sono rivolte verso il basso e a disposizione ci sono due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, jack 3,5mm, una USB-C e tre USB-A, che si abilitano collegando la USB-B al computer.

La base è solida e robusta, con una forma a V che non occupa troppo spazio sulla scrivania e con un foro per il passaggio dei cavi. Purtroppo, le regolazioni sono limitate, dato che si può solo inclinare lo schermo e regolarne l’altezza: non è possibile né ruotarlo a destra/sinistra né metterlo in verticale. Se avete queste necessità vi consigliamo di abbinare il monitor a un braccio da scrivania, facilmente installabile grazie alla compatibilità con lo standard VESA.

Il pannello da 28 pollici è di tipo IPS, ha risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 144Hz. La qualità è buona, sia dal punto di vista degli angoli di visione che della riproduzione dei colori; al contrario, il contrasto lascia un po’ a desiderare e i neri sembreranno grigi se vi trovate in una stanza buia. Non è niente di drammatico, ma in un periodo storico in cui ci stiamo abituando sempre di più ai neri assoluti degli OLED, forse lo si nota più che in passato. Il monitor gode anche della certificazione DisplayHDR 400.

Il tempo di risposta è pari a 2ms MPRT e 1ms GTG, valori buoni e in linea con quelli degli altri monitor di questo tipo, che si traducono in prestazioni adeguate. Per evitare artefatti grafici di qualsiasi tipo, vi consigliamo di selezionare l’impostazione “Smart OD” per l’overdrive.

Il menu OSD è ricco di tutte le opzioni che possono servire, e anche di più. Si può controllare e gestire praticamente qualsiasi aspetto del monitor, ma il vero “plus” di questo Gigabyte M28U è la possibilità di usare il software OSD Sidekick, che permette di gestire tutto direttamente dal PC, senza dover avere a che fare con il joystick, sempre abbastanza scomodo. C’è anche una funzionalità di aggiornamento automatico del firmware, anch’essa molto comoda tenendo conto del fatto che uno degli ultimi aggiornamenti ha ridotto parecchio l’input lag, migliorando le prestazioni quando si gioca.

A completare la dotazione tecnica del monitor ci sono anche due speaker integrati da 3 watt. Non aspettatevi chissà quali prestazioni, ma fanno il loro dovere e sono molto comodi quando, per esempio, dovete seguire una presentazione e non volete tenere in testa le cuffie.

Esperienza d’uso e test

Il Gigabyte M28U è un monitor pensato soprattutto per i videogiocatori, sia PC che console grazie alle porte HDMI 2.1, che permettono di spremere al massimo PS5 e Xbox Series X. L’ho testato principalmente in quest’ambito giocando su PC.

Nel complesso, l’esperienza quando si gioca è decisamente appagante. La risoluzione 4K su una diagonale così ridotta comporta una grande densità di pixel, un vantaggio quando si riproducono dei tripla A che puntano molto sul comparto grafico. I colori sono vibranti e ben riprodotti, anche se in giochi cupi come il nuovissimo Alan Wake 2 si nota un po’ la mancanza di contrasto.

Si può giocare anche in HDR, per un’esperienza “senza infamia e senza lode”. Il Gigabyte M28U ha prestazioni nella media: l’HDR non è il suo punto forte, ma non è nemmeno pessimo.

Ho fatto anche qualche rapido test con il colorimetro, così da darvi un’idea più chiara delle caratteristiche del monitor attraverso dei numeri. Iniziamo dalla luminosità di picco, buona ma non eccezionale: tocca i 310 nit in SDR, mentre in HDR si arriva a 500 nit. Ottima invece la precisione dei colori, dato che il delta E medio si ferma a 1,08, quindi potrete usare il Gigabyte M28U anche per operazioni di fotoritocco senza il timore di visualizzare colori “sbagliati”. La copertura della gamma cromatica si attesta al 99,7% dello spazio sRGB (in SDR) e al 89% di quello ­DCI-P3 (in HDR). Qui sotto vi lascio una tabella riepilogativa con i dati ottenuti nei test.

Luminosità SDR (picco) 310 nit Luminosità HDR (picco) 500 nit Copertura sRGB (SDR) 99,7% Copertura Adobe RGB (SDR) 83,6% Copertura DCI-P3 (HDR) 89% Delta E medio (non calibrato) 1,07

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gigabyte M28U è un monitor che strizza l’occhio a chi ha PC di fascia alta, con una scheda video capace di gestire alti refresh rate anche a risoluzione 4K, ma non solo: grazie alle porte HDMI 2.1 e al VRR è ottimo anche per i giocatori console, che giocano alla scrivania e non in salotto davanti alla TV, ma non per questo sono disposti a rinunciare all’alta risoluzione.

Nel momento in cui scrivo il monitor è disponibile su Amazon a 549 euro, che ne sottolinea l’ottimo rapporto qualità/prezzo citato in apertura. Questo Gigabyte M28U ha davvero pochi difetti: il contrasto non è dei migliori e il local dimming è meglio non attivarlo (ha solo 8 zone e i passaggi da una all’altra si vedono parecchio), ma per il resto, offre un pannello IPS di ottima qualità con risoluzione e refresh rate elevati, rendendo possibile giocare anche i giochi competitivi al di sopra die 60 FPS. A questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio, quindi se siete alla ricerca di un monitor con queste caratteristiche, non lasciatevelo scappare.