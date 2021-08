Windows 11, la data di uscita ufficiale è sempre più vicina

L’uscita ufficiale del nuovo sistema operativo Windows 11 non è molto lontana: sebbene Microsoft abbia menzionato le festività natalizie, potremmo non dover aspettare così a lungo. Secondo vari teaser e documentazioni, il gigante del software starebbe pianificando di iniziare a implementare Windows 11 a ottobre di quest’anno.

Come riporta Windows Latest, Microsoft deve ancora comunicare ufficialmente la data del rilascio di Windows 11. Ma, dato che la società ha recentemente mostrato alcuni indizi sul periodo di ottobre 2021, non è troppo inverosimile credere che un lancio stabile sia dietro l’angolo.

Come accennato all’inizio, alcuni membri di Microsoft hanno affermato che Windows 11 verrà lanciato in “Holiday 2021”, il che è un po’ vago. Un documento di Microsoft suggerisce però che Windows 11 potrebbe uscire a fine ottobre, o forse novembre.

Questi documenti non menzionano esplicitamente una data, ma suggeriscono che Microsoft sta attualmente considerando un lancio a ottobre. Inoltre Microsoft ha già dato ai produttori di hardware una scadenza per la fine di settembre per preparare e inviare i driver per il rilascio iniziale del sistema operativo. Oltre a Microsoft, anche Intel ha confermato che Windows 11 sarà rilasciato nell’ottobre 2021, insieme a Windows 10 versione 21H2.

Si pensa che Microsoft rilascerà l’aggiornamento di Windows 11 nella terza o quarta settimana di ottobre e alcuni credono che verrà rilasciato il 19 ottobre.

Heard MS might announce the GA date for Windows 11 in the next week or two. Sign-off on a "final build" expected in mid-Sept. If I were a betting man, I'd wager October 19 is the GA date… guess we'll see soon enough. — Zac Bowden (@zacbowden) August 23, 2021

È importante notare che ottobre non vedrà un’implementazione diffusa di Windows 11. In altre parole, solo dispositivi selezionati riceveranno l’implementazione dell’aggiornamento over-the-air (OTA). Nei mesi a venire alcuni utenti riceveranno automaticamente l’aggiornamento tramite Windows Update e si prevede un’implementazione più ampia all’inizio del 2022.

Windows 11 sarà ufficialmente supportato su processori Intel di ottava generazione o più recenti, ma è attualmente allo studio il supporto per i processori di settima generazione. Microsoft ha pubblicato una lista di processori compatibili, ma è in attesa dei feedback da parte della community che sta provando in anteprima Windows 11 per decidere se estendere il supporto anche ad altre CPU.

Se siete curiosi di provare Windows 11 in anteprima, potete seguire la nostra guida per procedere all’installazione della build. Il nostro consiglio è quello di installare il nuovo sistema operativo su un sistema secondario, che non utilizzate quotidianamente per lo studio o il lavoro, poiché potreste incontrare alcuni bug durante l’utilizzo di Windows 11.