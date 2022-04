Fra i vari antivirus gratuiti che vi abbiamo consigliato, figura anche Windows Defender, ovvero il tool di sicurezza integrato nei sistemi operativi Microsoft. E sebbene questa cosa possa far sorridere qualcuno, resta da dire che Windows Defender si rivela un antivirus efficace, seppur poco configurabile e personalizzabile, dalla maggior parte delle minacce online, grazie anche ad aggiornamenti piuttosto frequenti al suo database. Ciò è confermato anche da un report di AV-Comparatives, un’organizzazione indipendente che testa i vari antivirus disponibili sul mercato assegnando loro un punteggio in base ad alcuni criteri come il tasso di rilevamento. Nelle nostre recensioni degli antivirus, infatti, osserviamo sempre i report dei test di laboratorio indipendenti, poiché sono una misura abbastanza affidabile circa le capacità dei prodotti che sottoponiamo anche a prove interne. Confrontando i dati esterni con i nostri, riusciamo ad avere un quadro più preciso della capacità di rilevamento e di altre caratteristiche delle suite di sicurezza che recensiamo.

Detto questo, sempre nello stesso report citato in precedenza, emerge un altro fatto che merita attenzione: quando il sistema è offline, infatti, Windows Defender perde di efficacia, soprattutto se paragonato ad altre soluzioni. AV-Comparatives effettua diversi test utilizzando oltre 10 mila campioni di malware, per verificare il livello di risposta a essi da parte dei vari antivirus. Le prove vengono effettuate sia online che offline e, in questo ambito, i vari prodotti testati possono qualificarsi in modo diverso, come mostrato nella tabella qui sotto.

Laddove Microsoft Defender ottiene ottimi punteggi in rilevamento e protezione online, rispettivamente pari al 98,8% e al 99,6%, se andiamo a osservare il rilevamento offline, il punteggio crolla al 60,3%, attestandosi fra i peggiori della classifica. Fra gli antivirus più performanti, invece, si distingue Bitdefender, con punteggi che vanno dal 97,8% (rilevamento offline) al 99,9% (protezione online), confermandosi di fatto uno dei migliori antivirus a pagamento da prendere in considerazione.