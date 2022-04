Ha senso scegliere uno dei migliori antivirus gratis per PC e dispositivi mobili nel 2022? Oppure è meglio passare a uno dei migliori antivirus a pagamento? Sono domande tutt’altro che banali, d’altronde non esistono due utenti con le stesse identiche esigenze, e non tutti, in ogni caso, hanno la necessità concreta di spendere cifre anche importanti per la protezione dei propri dispositivi.

Rispondere a questa domanda, dunque, non è una cosa poi così semplice, soprattutto perché gli antivirus gratuiti possono rivelarsi comunque interessanti, seppur limitati dal punto di vista delle funzionalità extra.

La sicurezza del vostro PC è fondamentale

Con questo articolo, vogliamo aiutarvi a scegliere il miglior antivirus gratis in base alle vostre esigenze, ma prima ancora, a capire se, effettivamente, un antivirus free faccia davvero al caso vostro o se non sia il caso di valutare una delle migliori suite di sicurezza a pagamento.

Ma prima di passare ai consigli sui migliori antivirus gratuiti per PC e dispositivi mobili del 2022, ecco tre dei migliori antivirus a pagamento, che abbiamo scelto in base a un criterio fondamentale, ovvero l’efficacia della protezione dal ransomware, dato che a oggi si tratta di uno degli attacchi più devastanti e pericolosi in cui potreste imbattervi sulla rete. Abbiamo anche una guida completa ai migliori antivirus per proteggersi dal ransomware che vi consigliamo di leggere in ogni caso.

I migliori antivirus gratis del 2022

Kaspersky Security Cloud Free

Piattaforme: Windows

Kaspersky Antivirus è un marchio che apprezziamo molto. Sebbene la sua versione free non offra la protezione della privacy e gli strumenti di pagamento sicuro, risulta comunque efficace nella protezione dalle minacce online. La sua facilità d’uso è un altro punto a suo favore, inoltre non esagera con le notifiche che invitano a passare alla versione premium. In ogni caso, vi consigliamo di sfruttare Kaspersky Security Cloud Free come test, perché se vi soddisfa, il costo relativamente contenuto dei suoi pacchetti potrebbe giustificare l’acquisto, vista l’efficacia dei sistemi di protezione più avanzati.

Scarica Kaspersky Scurity Cloud Free

Avast Free Antivirus

Piattaforme: Windows, Mac, Android

La versione più recente di Avast Free Antivirus offre un’interfaccia rivista e corretta e, ancora più interessante, una modalità dedicata ai giocatori. Questa disattiva le notifiche e alleggerisce il sistema quando decidete di avviare un gioco che richiede parecchia potenza di calcolo. Nel pacchetto è incluso un passsword manager, non male dato che di solito questi strumenti rientrano nei piani a pagamento. Tolta qualche problema di prestazioni e di invasività delle notifiche, Avast Free risulta efficace nella difesa da malware e virus sconosciuti.

Scarica Avast Free Antivirus

AVG AntiVirus Free

Piattaforme: Windows, Mac, Android, iOS

AVG AntiVirus Free è uno strumento molto noto, dato che il marchio è presente sul mercato da oltre 30 anni. Il pacchetto di base è alquanto completo, con protezione da virus, spyware, ransomware e altri malware. Inoltre offre il blocco dei download, degli URL e degli allegati e-mail pericolosi, include uno strumento per il monitoraggio delle prestazioni del PC e gli aggiornamenti in tempo reale del motore antivirus. Può essere un ottimo test per valutare il passaggio alla versione a pagamento, che include anche il controllo degli accessi remoti, un firewall avanzato e molto altro.

Scarica AVG AntiVirus Free

Avira Free Antivirus

Piattaforme: Windows, Mac, Android, iOS

Avira Free AntiVirus si distingue per l’impatto ridotto sulle prestazioni del sistema e sugli ottimi tassi di rilevamento delle minacce, pari al 99,7% secondo AV-TEST. L’intefaccia è ben organizzata e facile da consultare, e la suite di sicurezza offre un ottimo grado di protezione, con difese da phishing e ransomware. Inoltre, è inclusa una VPN con 500 MB di traffico al mese. Purtroppo, il neo più grosso è l’eccessiva quantità di pop-up promozionali visualizzati dall’app e in generale l’eccessiva presenza di messaggi promozionali per altri prodotti Avira.

Scarica Avira Free AntiVirus

Windows Defender

Piattaforme: Windows

Che dire di Windows Defender? L’antivirus installato di default su Windows viene solitamente bistrattato, eppure offre un discreto livello di protezione. Certo non brilla per configurabilità o numero di opzioni, ma grazie ai frequenti aggiornamenti del motore di protezione e alla sua presenza integrata nel sistema operativo, è l’antivirus meno invasivo e “pesante” sul mercato. Se siete utenti di base, con requisiti di sicurezza davvero bassi, potreste anche accontentarvi di Windows Defender e non “intasare” il sistema con suite più ingombranti e invadenti.

Il ransomware può essere devastante. Assicuratevi di essere protetti.

Antivirus gratis vs antivirus a pagamento: pro e contro

Diciamocelo chiaro: è impensabile tenere un PC o un dispositivo mobile del tutto scoperto dal punto di vista della protezione da virus e malware. Le minacce online si fanno sempre più complesse e subdole, e minacce come il ransomware non sono assolutamente da sottovalutare. E con l’avvento del COVID 19, siamo tutti più esposti, visto l’aumento della presenza online, sia per motivi di lavoro connessi allo smart working e al lavoro agile, sia per motivi di svago, dato che tra lockdown e distanziamento sociale tendiamo a consumare più contenuti multimediali o a tenerci in contatto con amici e familiare tramite i servizi di messaggistica e conferenza digitali.

D’altro canto, non tutti hanno le stesse esigenze in termini di protezione, dunque non sempre ha senso optare per una suite che può arrivare a costare centinaia di euro all’anno. Vediamo insieme, dunque, le caratteristiche degli antivirus gratuiti e i loro pro e contro rispetto alle soluzioni premium, per poi passare ai nostri suggerimenti.

In primo luogo, banale per quanto possa sembrare, c’è il fattore budget: i dispositivi da proteggere giustificano l’esborso di un abbonamento o l’acquisto una tantum di un antivirus premium? Se le vostre esigenze sono alquanto basilari, ovvero assicurarsi che gli allegati scaricati dalla mail non contengano virus, bloccare gli URL dannosi e poter contare su un motore di antivirus efficiente per le scansioni programmate e manuali, allora un antivirus gratuito potrebbe fare al caso vostro. Certo, dovrete fare delle scelte, e capire a cosa potete fare a meno.

Un altro vantaggio degli antivirus gratuiti è che possono essere un buon banco di prova di un dato prodotto prima di passare eventualmente a un piano a pagamento. Una volta stabilito che fa per voi, di solito l’antivirus vi offre la possibilità di fare l’upgrade direttamente dalla sua interfaccia principale.

Lo svantaggio principale di un antivirus gratis è dato dai suoi limiti. Non tutte le funzioni più interessanti sono utilizzabili liberamente. Alcuni antivirus, ad esempio, offrono delle VPN, ma il più delle volte con limiti di traffico, oppure con una scarsa selezione di località, server e opzioni in generale. Valutate anche se vi sono altre limitazioni importanti: ad esempio, vi è permesso effettuare le scansioni personalizzate? Oppure pianificare le scansioni in determinati orari o a certe condizioni, ad esempio quando il computer è inattivo? A volte, queste funzioni avanzate sono prerogativa dei piani a pagamento, dunque valutate con attenzione cosa vi offre un antivirus gratis e se le sue limitazioni non ne compromettono l’utilità rispetto ai vostri requisiti.

Passando ai piani a pagamento, se dovete proteggere dispositivi e dati cruciali, magari documenti di lavoro o altre informazioni sensibili, le funzionalità avanzate offerte dagli antivirus premium vi garantiscono una maggiore flessibilità: da analisi più approfondite, alla possibilità di installare l’antivirus su più dispositivi. Inoltre, diversi antivirus premium sbloccano l’accesso alle versioni mobili per iOS e/o Android solo tramite i piani più avanzati.

Gli extra offerti dalla maggior parte delle suite di sicurezza possono essere utili, come le VPN, i password manager, i controlli per i genitori e i filtri antispam sono alcune delle funzionalità aggiuntive offerte dai migliori antivirus a pagamento. Inoltre, valutate la presenza degli strumenti di protezione per l’home banking, come i browser isolati e protetti e i sistemi di protezione delle transazioni bancarie.

Infine, se lavorate in multi-device, e dovete assicurarvi che tutti i vostri dispositivi siano protetti da eventuali attacchi malware o tentativi di furto d’identità, dimenticatevi gli antivirus gratuiti. Insomma, se dal vostro computer dipende il vostro lavoro o la vostra vita, valutate con attenzione un abbonamento a uno dei migliori brand di antivirus sul mercato.