Bitdefender è un nome che potrebbe suonarvi familiare per via del suo prodotto VPN, ma l’azienda offre anche una gamma di pacchetti di altissimo livello nell’ambito degli antivirus. Non a caso si tratta di uno dei provider migliori sul mercato e, attraverso i tre piani principali, può soddisfare le esigenze di un’ampia fetta di pubblico.

La gamma commerciale parte da Bitdefender Antivirus Plus, che aggiunge alcune interessanti funzioni aggiuntive in ambito di sicurezza e privacy, come la protezione dal ransomware, la scansione delle reti Wi-Fi per eventuali problemi di sicurezza, protezione delle transazioni bancarie con browser protetto, rimozione sicura dei file, uno strumento di analisi delle vulnerabilità e un password manager.

Antivirus Plus offre anche la versione gratuita di Bitdefender VPN, con un limite di traffico di 200 MB al giorno. Per il resto offre la connessione automatica, lo split tunnelling per scegliere le app con cui attivare la VPN, una nuova app Android e uno strumento di blocco di inserzioni e tracker.

Una grossa novità arrivata quest’anno è l’eliminazione della versione gratuita. Non una grossa perdita, dato che Bitdefender Free era fin troppo basilare.

Piani e prezzi

Bitdefender offre tre piani: Antivirus Plus, questo è l’abbonamento base, sebbene offra delle funzioni interessanti come abbiamo visto sopra. Potete scegliere di abbonarvi per 1, 2 o 3 anni, con licenze che vanno da uno a dieci dispositivi.

Bitdefender Internet Security include anche firewall, filtro anti-spam e controllo genitori. La protezione della webcam consente di bloccare gli accessi non autorizzati al dispositivo, mentre il monitor microfono elenca tutte le app che accedono alla periferica. Anche in questo caso, potrete scegliere fra uno, due o tre anni di abbonamento, con licenze per tre, cinque e dieci dispositivi.

Il piano più completo (e costoso) è Bitdefender Total Security, che include anche gli strumenti per la pulizia e l’ottimizzazione del sistema, un semplice meccanismo antifurto, con un notevole plus rappresentato dalle app per Mac, Android e iOS. Qui viene meno la flessibilità: infatti potrete scegliere solo fra 5 e 10 dispositivi, con le solite annualità. In ogni caso, se vi sembra costoso e non siete certi di voler investire del denaro, potrete sempre accedere alla versione di prova da 30 giorni. Non dovrete fare altro che inserire il vostro indirizzo e-mail, senza carta di credito.

Antivirus Plus : offerta speciale a tempo 24,99€ (1 anno/3 dispositivi)

: offerta speciale a tempo 24,99€ (1 anno/3 dispositivi) Bitdefender Internet Security : offerta speciale a tempo 29,99€ (1 anno/3 dispositivi)

: offerta speciale a tempo 29,99€ (1 anno/3 dispositivi) Bitdefender Total Security: offerta speciale a tempo 39,98€ (1 anno/10 dispositivi)

Applicazione

Installare Bitdefender Antivirus Plus è un’operazione semplice e rapida. E si è comportato bene nei nostri test, proteggendo il sistema da tentativi di sabotaggio tramite rimozione file, driver e così via.

Interfaccia

Il primo avvio di Bitdefender Antivirus Plus ci offre un tour degli aspetti principali dell’interfaccia, con spiegazioni esaustive. La dashboard è ben progettata e offre l’accesso rapido alle funzioni più importanti, come le scansioni rapide e la VPN. La barra laterale, invece, organizza gli altri strumenti offerti da Bitdefender nelle categorie Protezione, Privacy e Utility. La navigazione è semplice e intuitiva, ma non mancano i tooltip se serve una mano a destreggiarsi fra le varie funzioni disponibili.

Gli utenti più avanzati possono personalizzare la dashboard, sostituendo le funzioni con quelle più opportune (ad esempio potreste rimuovere l’accesso rapido alla VPN in favore di altri strumenti, come la scansione completa), per la massima flessibilità. In generale, Bitdefender Antivirus Plus offre un’interfaccia ordinata e dall’aspetto professionale, soddisfacente sotto qualsiasi punto di vista. Semplice da usare e comoda per i principianti, offre comunque molte opzioni personalizzabili agli utenti più esperti.

Antivirus

Bitdefender Antivirus Plus offre diverse modalità di scansione: si parte da quella rapida che verifica le aree che vengono infettate più spesso, mentre la scansione completa del sistema analizza ogni elemento. Inoltre, l’integrazione con Esplora risorse consente di analizzare singoli oggetti tramite menu contestuale. Inoltre è presente un ambiente di ripristino di boot per la rimozione delle minacce più radicate. Lo strumento di gestione delle scansioni consente di creare nuovi tipi di analisi, allo scopo di esaminare file e cartelle specifici. Inoltre potrete decidere se avviare le scansioni secondo una pianificazione o solo a richiesta. La scansione personalizzata, inoltre, consente di analizzare le aree del sistema potenzialmente infette. Infine, la scansione delle vulnerabilità consente di verificare eventuali rischi per la privacy nelle impostazioni delle app e per gli aggiornamenti software cruciali.

Le opzioni avanzate ci sono ma non tanto quanto altri provider come Avast, e manca la possibilità di definire i tipi di file da analizzare o i tipi di archivi da gestire, ma gli utenti esperti troveranno comunque pane per i loro denti, sebbene non sia possibile inserire nella dashboard le scansioni personalizzate.

Una funzione potenzialmente interessante ci restituisce una “timeline” delle minacce. Sulla carta, dovrebbe darci delle informazioni sul modo in cui abbiamo rischiato un’infezione, con un grafico, il nome delle app coinvolte e una grafica accattivante. Tuttavia, troppo spesso restituisce dei falsi allarmi e potrebbe causare non più di un grattacapo, anziché essere realmente utile.

Prestazioni

Bitdefender Antivirus Plus è abbastanza veloce nelle scansioni leggere, con tempi di 15-30 secondi per il Quick Scan. Purtroppo, la scansione regolare è molto più lenta, richiedendo ben 50 minuti per analizzare 50 GB di dati strutturati in poco più di 209 mila file.

Tuttavia, a partire dalla scansione successiva, Bitdefender controlla solo i file nuovi e quelli modificati. Infatti la seconda scansione ha richiesto solo 50 secondi. Un dato notevole.

Il motore è abbastanza intelligente da gestire senza problemi più scansioni alla volta. Per fare un esempio, durante una scansione completa potrete comunque avviare l’analisi on demand di un file appena scaricato. I risultati arriveranno su una nuova finestra, mentre la scansione principale continuerà in background.

In definitiva, gli strumenti anti-malware sono tutto fuorché basilari, restando al contempo abbastanza semplici anche per gli utenti meno esperti. Gli utenti più avanzati hanno a disposizione qualche cosa in più, tuttavia Bitdefender punta tutto su un certo equilibrio fra esperienza d’uso e possibilità di configurazione.

Protezione

Bitdefender gode di una certa reputazione in ambito di protezione, e i suoi prodotti sono spesso in cima alle classifiche dei punteggi stilate dai laboratori di test indipendenti.

Secondo i test di AV-Comparatives condotti a fine 2021, Bitdefender raggiunge l’ottava posizione, con un tasso di protezione del 99,7%.

Nei test di AV-Test su Windows 10 Home, però, Bitdefender ha raggiunto il massimo punteggio di 6 su 6 in ambito di protezione, velocità e usabilità.

Abbiamo condotto qualche prova con del ransomware, e anche in questo caso il motore di Bitdefender si è dimostrato reattivo e tempestivo, rilevando ed eliminando i processi infetti in pochi istanti. C’è da fare attenzione a un particolare, però: la funzione anti-ransomware non è attiva per impostazione predefinita. Se non fate attenzione e non la attivate quando Bitdefender Antivirus Plus ve lo suggerisce, potreste rischiare di perdere tutti i dati in caso di attacco. Detto questo, il sistema anti-ransomware di Bitdefender è efficace e ben congegnato.

Anche il blocco dei siti dannosi si è dimostrato efficace: abbiamo fatto delle prove con vari link recenti e Bitdefender si è attivato in oltre il 70% dei casi, dunque l’azienda tende a rispondere velocemente alle nuove minacce. Ciò si traduce in una buona protezione contro i siti dannosi più recenti. Ma anche nei siti legittimi l’estensione Bitdefender Anti-Tracker rileva e blocca i web tracker più invadenti, indicando il numero di tracker bloccati sulla barra degli indirizzi.

La funzionalità del password manager di Bitdefender, noto come Wallet, ci permette di archiviare i dati delle carte di credito, le password delle reti wireless e delle app, i codici di licenza e molto altro. Wallet è in grado di creare diversi database di password, sincronizzandole in tutti i dispositivi in cui Bitdefender è installato.

L’estensione di Wallet viene installata in automatico su Firefox e Internet Explorer, per Chrome invece dipende dalla scelta dell’utente. Edge e Opera, invece, non sono pervenuti.

Sebbene non sia efficace e completa come altri software, Wallet è un password manager basilare ma che costituisce una buona aggiunta al pacchetto Bitdefender.

Relativamente alla protezione bancaria, Safepay è un browser isolato e sicuro, che protegge da quei malware che vanno ad attaccare le operazioni di home banking e altri tipi di transazioni. Safepay riesce a isolarsi bene dagli altri processi, girando su un altro desktop per evitare furti di dati a opera di keylogger e malware che catturano lo schermo. Un altro vantaggio di Safepay è che, al termine della sessione, elimina ogni traccia delle attività, inclusi i file temporanei. Come ulteriore extra, offre una tastiera su schermo per neutralizzare ancora di più le attività di keylogging. Per noi questo è uno dei plus più interessanti e vi aiuta davvero a proteggere le attività più delicate che effettuate sul web.

Altre funzioni

Bitdefender Antivirus Plus offre delle altre funzioni, come la scansione vulnerabilità che verifica la necessità di aggiornare le applicazioni e di installare patch fondamentali per Windows. Inoltre viene analizzata l’efficacia delle password degli account Windows, problemi alla rete Wi-Fi, e altri controlli delle impostazioni di sistema, per eventuali criticità nella configurazione (ad es. alterazioni anomale o configurazioni errate). Sebbene sia necessario decidere cosa fare per ogni singolo problema (manca il classico “Ripara tutto” come in CCleaner, per fare un esempio), resta uno strumento utile che può contribuire all’integrità del vostro sistema.

Infine, la VPN, con un piano gratuito di soli 200 MB al giorno. Non pensate di poter guardare Netflix USA o altre operazioni più avanzate. La sua utilità si limita alla protezione delle vostre sessioni quando vi collegate a una Wi-Fi pubblica. Comunque, è facile da usare e offre server in 51 Paesi. Inoltre le velocità sono buone grazie al protocollo Catapult Hydra di Hotspot Shield. Nonostante le restrizioni, può sempre rivelarsi comoda. In alternativa, date un’occhiata alla nostra recensione di Bitdefender Premium VPN, se volete qualcosa di più completo.

Prima di passare alle conclusioni, diamo una rapida occhiata ai pacchetti Bitdefender più avanzati.

Bitdefender Internet Security

Sebbene Bitdefender Antivirus Plus offra molte più funzionalità della maggior parte dei suoi competitor, mancano comunque alcune funzioni di sicurezza fondamentali. La risposta è il piano intermedio, Bitdefender Internet Security, che aggiunge componenti essenziali come firewall, filtro antispam e controllo genitori, senza dimenticare la protezione webcam e microfono. Il firewall è funzionale ed è ben spiegato per gli utenti meno esperti. I power user, però, avranno molte opzioni a disposizione, senza andare a disorientare chi ha bisogno di prendere familiarità con questo strumento. Il filtro antispam è efficace, ma può richiedere l’attivazione manuale in alcuni contesti. In ogni caso, nei nostri test ha bloccato il 90% della mail spazzatura.

Il controllo genitori, invece, offre un interessante insieme di funzioni per il monitoraggio delle attività online dei bambini. Si possono bloccare i siti web in base al contenuto, limitare l’uso delle app e bloccare il dispositivo in determinati orari (ad esempio quando è ora di andare a dormire), oppure impostare un limite giornaliero di visione, inclusi smartphone e desktop. Nonostante la possibilità di creare profili e monitorare le attività di ciascun figlio/a, l’app non viene aggiornata da tempo e non gode di grande credito sugli app store, con voti al di sotto della sufficienza. Se il controllo genitori è una vostra priorità, testate a fondo la versione di prova prima di investire del denaro sulla suite.

Infine, la protezione webcam consente di controllare le app che hanno accesso al dispositivo. Ci sono molte opzioni, ad esempio potete scegliere quali app autorizzare, bloccare solo il browser o disattivare la webcam in generale. Il controllo microfono è più basilare, con avvisi relativi alle app che accedono alla periferica. Sebbene elementare, questo extra è gradito, anche se ci auguriamo in qualche update più sostanzioso in futuro.

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security è il piano più avanzato e costoso dell’azienda e aggiunge alcuni noti strumenti per la manutenzione del PC, fra cui la pulizia del disco e l’ottimizzazione del processo di avvio. Tuttavia, questi strumenti extra non brillano rispetto alle controparti gratuite: lo strumento di pulizia non raggiunge l’efficacia di CCleaner, Privacy Cleaner cancella la cronologia di navigazione solo su Chrome, Firefox, Opera e Internet Explorer e, ancora una volta, non raggiunge la potenza del prodotto Piriform. C’è anche uno strumento per l’eliminazione permanente dei file, ma niente di diverso di molti ottimi strumenti gratuiti disponibili sulla rete.

Il vero vantaggio di passare a Bitdefender Total Security sta nell’accesso alle app per Android, Mac e iOS, oltre che alla versione PC. E sebbene le app mobili non siano allo stesso livello della controparte Windows, vale la pena poterle usare comunque. L’app per Mac dà la caccia a malware e adware, inoltre protegge i backup tramite Time Machine nell’eventualità di attacchi ransomware e anche lo strumento anti-phishing è di alta qualità. Bitdefender Mobile Security per iOS è focalizzato sui siti web dannosi ma è molto efficace. Inoltre, lo strumento per la privacy degli account vi avvisa in caso di violazioni.

Bitdefender Mobile Security per Android ha tutto quello che viene offerto dalle versioni Mac e iOS, aggiungendo la scansione delle installazioni per proteggere i dispositivi dalle app pericolose e un app locker che blocca l’accesso ai vostri dati personali da parte di altre persone, senza dimenticare l’antifurto che permette di individuare, bloccare o cancellare da remoto un dispositivo smarrito o rubato. Molte di queste funzionalità, come dicevamo, sono disponibili altrove in forma gratuita, tuttavia il blocco degli URL dannosi di Bitdefender non ha rivali e giustifica da sé il pacchetto.

Conclusioni

L’antivirus di base è efficace e versatile, anche nei confronti delle minacce più recenti. Gli extra sono graditi, anche se non sempre al top. In ogni caso Bitdefender Antivirus Plus è uno dei migliori software per PC della categoria.

Bitdefender Internet Security non si discosta troppo dal piano precedente dal punto di vista economico. In base alle vostre esigenze potrebbe essere conveniente, soprattutto se considerate che a volte i programmi di controllo genitori e i sistemi antispam da soli possono costare di più.

Se siete interessati anche alla sicurezza, Bitdefender Total Security è una suite impressionante con tantissime funzionalità, se cercate un prodotto omnicomprensivo, questo potrebbe fare al caso vostro.