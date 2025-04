XPPen presenta Magic Note Pad, il primo note pad a colori, 3 in 1, al mondo

XPPen, il marchio leader nell'innovazione artistica digitale, annuncia Magic Note Pad, il primo note pad a colori, 3 in 1, al mondo, che ridefinisce l'esperienza e l'ecosistema della scrittura a mano digitale. Questo dispositivo di nuova generazione presenta un rivoluzionario display X-Paper 3 in 1, la X3 Pro Pencil 2, dotata di 16.384 livelli di pressione, e l'app intelligente XPPen Notes per prendere appunti. Basato su Android 14, Magic Note Pad offre una soluzione versatile per prendere appunti digitali, pensata per non affaticare gli occhi, e ideata per professionisti, studenti e creativi.

Pioniere degli appunti digitali, Magic Note Pad sfrutta la tecnologia EMR per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di scrittura a mano ultra fluida. È dotato del primo display X-Paper 3 in 1 del settore, che si libera dai limiti dei tradizionali schermi e-ink monocromatici e offre agli utenti un'esperienza visiva più ricca e realistica.

Inoltre, il Magic Note Pad ha ricevuto la certificazione TÜV SÜD per Paper-Like Display e Low Blue Light, garantendo una protezione degli occhi di livello professionale e offrendo al contempo un'esperienza di scrittura eccezionale. XPPen applica la sua competenza nell'integrazione hardware-software per guidare l'innovazione nella tecnologia della scrittura a mano, ridefinendo le soluzioni di annotazione digitale di prossima generazione.

"Il Magic Note Pad introduce un'esperienza di annotazione digitale completamente nuova per gli utenti nell'era mobile-first. Più di un semplice note pad digitale, è un potente strumento di produttività, progettato per migliorare l'elaborazione di nozioni, semplificare la scrittura di appunti e aumentare l'efficienza sia nel lavoro che nell'espressione creativa", ha affermato Amy Yuan, Direttore Marketing di XPPen.

"Negli ultimi anni, la domanda di applicazioni per prendere appunti su dispositivi mobili è aumentata, con gli utenti che si affidano all'intelligenza artificiale per migliorare la produttività nel lavoro e nell'apprendimento. Allo stesso tempo, fondamentale è diventata la qualità dell'esperienza di scrittura a schermo. Con i 26 anni di esperienza nella tecnologia di scrittura a mano EMR, abbiamo ottenuto una scrittura fluida e altamente precisa, creando un'esperienza di scrittura fedele alla carta. Seguendo la filosofia della progettazione "senza carta", il Magic Note Pad fornisce un ecosistema di annotazione digitale che ridefinisce la presa di appunti nell'era moderna".

Il primo display X-Paper 3 in 1 al mondo, l'esperienza di lettura e scrittura definitiva, simile alla carta

Il Magic Note Pad è dotato dell'innovativo display X-Paper 3 in 1, progettato per adattarsi perfettamente a diversi scenari con tre distinte modalità colore. Con una sola pressione del tasto X-Paper, gli utenti possono passare senza sforzo dalla modalità Ink Paper, per una classica esperienza in bianco e nero, alla modalità Light Color, per immagini delicate e a bassa saturazione, passando attraverso la modalità Nature Color per colori vividi e realistici. Con 16,7 milioni di colori e tecnologia di rendering del colore, ripristina fedelmente ogni dettaglio con una precisione sorprendente.

L'eccezionale frequenza di aggiornamento di 90 Hz assicura una scrittura fluida con una latenza minima, mentre la protezione degli occhi di livello professionale è garantita tramite le doppie certificazioni TÜV SÜD negli standard Low Blue Light e Paper-like Display. A completare questo display innovativo c'è la X3 Pro Pencil 2 appena aggiornata, con livelli di pressione da 16K, punte morbide e un tasto di scelta rapida. La combinazione di tecnologia EMR e strumenti di scrittura progettati con cura offre un'esperienza autentica simile alla carta, che stabilisce nuovi standard per la scrittura di appunti digitali.

Aumentare la produttività con un design intelligente e un ecosistema aperto

Realizzata in collaborazione con lo sviluppatore di app professionale Jnotes, il note pad è progettato per massimizzare produttività e creatività. Ogni funzionalità è stata pensata per semplificare il flusso di lavoro. Gli utenti di Magic Note Pad possono usufruire di un abbonamento a vita gratuito, sbloccando appieno il potenziale dell'app, per un'esperienza senza interruzioni.

Grazie al sistema Android 14, gli utenti possono accedere al vasto ecosistema Google Play Store per personalizzare lo spazio di lavoro ideale, installando le app che meglio si adattano al flusso di lavoro. Progettato per la portabilità e l'efficienza, questo dispositivo ultrasottile è spesso 7 mm e pesa soltanto 495 g, il compagno perfetto per lavoro, studio e creatività in movimento.

Per migliorare ulteriormente l'efficienza, Magic Note Pad introduce funzionalità intelligenti e orientate alla produttività, come la scrittura istantanea con un singolo tocco dello stilo e uno scorrimento a tre dita per screenshot rapidi, consentendo agli utenti di catturare e organizzare idee alla velocità della luce. Con un intuitivo pulsante penna mobile, supporto display multi-finestra e integrazione app senza soluzione di continuità, assicura un'esperienza utente intelligente, aperta e fluida, consentendoti di lavorare, creare e innovare con efficienza professionale.

Il Magic Note Pad segna un significativo passo avanti nella rivoluzione senza carta, fondendo perfettamente l'innovazione digitale con un'esperienza di scrittura naturale. Questa svolta sottolinea l'approccio ad ampio raggio di XPPen nello sviluppo di strumenti digitali integrati e all-in-one, riflettendo al contempo il suo profondo impegno per l'esperienza utente.

Guardando al futuro, XPPen continuerà a guidare l'innovazione tecnologica, perfezionando le soluzioni di creazione digitale per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti e ispirare ancora più creatività.

Prezzi e disponibilità

Scopri il Magic Note Pad presso lo store ufficiale italiano di XPPen con uno sconto early bird del 5% a 417,99€.