ZenBook 14 UX431 sbarca in Italia, 14 pollici a 999 euro

ZenBook 14 (UX431) sbarca in Italia a 999 euro. Si tratta di un portatile che offre una buona potenza e grande trasportabilità per le operazioni quotidiane.

Dopo la presentazione avvenuta a gennaio nel corso del CES di Las Vegas, Asus ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dello ZenBook 14 UX431. Grazie alla tecnologia NanoEdge, Asus ha ridotto le dimensioni delle cornici del display in modo da inserirne da 14 pollici in uno chassis più piccolo da 13 pollici.

Questo ha permesso di ottenere un rapporto corpo-schermo dell’86%, ottenendo una migliore trasportabilità anche grazie al peso di soli 1,45 chilogrammi. Questo nuovo ultrabook è dotato di uno schermo Full HD IPS, un lettore di impronte digitali integrato nel touchpad per l’accesso a Windows Hello, un processore Intel Core i7-8565U, GPU Nvidia MX150, Wi-Fi AC Dual Band, Bluethoot 5.0 e 8 GB di memoria LPDDR3 a 2133 MHz.

Lo storage è affidato a un SSD M.2 da 256 GB, mentre il comparto audio è gestito da un sistema quad-speaker certificato Harman Kardon. La tastiera è retroilluminata per fornire una buona esperienza d’uso anche a buio e c’è un touchpad con tecnologia NumberPad, ossia il touchpad visualizza, all’occorrenza, un tastierino numerico. Le cerniere sono Ergo-Lift, cioè sollevano la base nella parte alta di modo da inclinare la tastiera a un’angolatura ergonomica.

Le porte abbondano, essendo presenti una USB Type C da 10 Gbps, una USB Type A 3.1 e una USB 2.0, uno slot per le schede di memoria SD, un jack audio e una porta HDMI nel caso si volesse connettere un secondo schermo. Nel caso foste preoccupati per la resistenza ad ambienti difficili, vale la pena menzionare che il prodotto è conforme allo standard militare MIL-STD 810G.

ZenBook 14 (UX431) CPU Intel Core i7-8565U GPU Nvidia MX150 Archiviazione SSD M.2 da 256GB Dispay 14 pollici FHD IPS LED Porte 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.1 Type A, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x HDMI, 1 x MicroSD card reader, 1 x Audio Jack Connettività Dual-band 802.11ac gigabit-class WiFi, Bluethoot 5.0 Batteria e Autonomia 47Wh, durata fino a 10.8 ore Dimensione e peso 32,3 x 21,1 x 1,59 mm – 1,45 Kg

Lo ZenBook 14 (UX431) è già acquistabile in colorazione Utopia Blue sull’Asus eShop o negli Asus Gold Store al prezzo di 999 euro.