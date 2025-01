ASUS: IA per tutti con la nuova gamma di laptop presentata al CES 2025

ASUS ha scelto il prestigioso palcoscenico del CES 2025 per presentare la sua più recente linea di prodotti, puntando sulla democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Con soluzioni che spaziano dai laptop ultraportatili alle workstation desktop e ai Mini PC, il brand ha dimostrato di voler coniugare innovazione, sostenibilità e accessibilità tecnologica.

Zenbook e Vivobook: la serie Copilot+

ASUS ha svelato il nuovo Zenbook A14, il PC Copilot+ più leggero al mondo, con un peso inferiore a 1 kg e un design innovativo realizzato in Ceraluminum.

Alimentato da processori Snapdragon di ultima generazione, offre funzionalità AI avanzate come Live Captions e Generative Fill, unite a un’autonomia di oltre 32 ore grazie alla batteria ad alta capacità. Questo laptop è pensato per soddisfare le esigenze di mobilità e produttività degli utenti moderni.

Il Ceraluminum è una materiale davvero particolare. Sabbiato al tatto, leggero e resistente a praticamente ogni tipo di graffio. Realizzato con una peculiare, quanto ricercatissima, miscela di alluminio e ceramica che rende questo materiale tanto elegante quanto leggero e resistente.

Per chi cerca un’alternativa più accessibile, i nuovi Vivobook 14 e 16 si distinguono per un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dotati di processori Snapdragon X e funzionalità di intelligenza artificiale avanzata, questi laptop promettono prestazioni migliorate del 44% rispetto ai modelli precedenti, con un’autonomia che arriva fino a 19,8 ore. La sicurezza è garantita dal processore Microsoft Pluton, che protegge i dati sensibili da minacce esterne.

ASUS ha anche puntato sul segmento aziendale con i nuovi ExpertBook B5 e B3, progettati per settori professionali che richiedono affidabilità e flessibilità. Dotati di processori Intel Core Ultra, queste macchine combinano sicurezza di livello enterprise, come il Trusted Platform Module (TPM), con una gestione termica efficiente e opzioni di personalizzazione avanzate.

Inoltre, ASUS ha presentato la serie ExpertCenter B900, i primi desktop commerciali abilitati all’intelligenza artificiale. Questi sistemi, equipaggiati con processori Intel Core Ultra 200S, sono pensati per affrontare carichi di lavoro impegnativi, offrendo sicurezza e scalabilità per ambienti aziendali esigenti.

La linea di Mini PC ASUS rappresenta un passo avanti per chi cerca prestazioni elevate in un formato ridotto. Tra le novità spicca l'ExpertCenter PN54, un dispositivo compatto da 0,5 litri dotato di processori Ryzen AI e capacità di elaborazione multitasking. Progettato per essere modulare, consente aggiornamenti rapidi e semplici, garantendo una soluzione scalabile per le esigenze future.

Parallelamente, ASUS ha lanciato la serie NUC 15 Pro, equipaggiata con processori Intel Core Ultra e supporto per il Wi-Fi 7, ideale per ambienti aziendali e applicazioni ottimizzate dall’intelligenza artificiale. La capacità di supportare fino a quattro display 4K e la gestione remota semplificano ulteriormente l’integrazione in contesti lavorativi avanzati.

ASUS ha ribadito il suo impegno verso la sostenibilità con l'introduzione del Digital Product Passport (DPP) nei suoi dispositivi commerciali. Questo sistema fornisce informazioni dettagliate sul ciclo di vita dei prodotti, favorendo scelte consapevoli e contribuendo a un’economia circolare. Inoltre, tutti i prodotti presentati rispettano le normative ambientali globali, come il Green Deal europeo e la certificazione EPEAT.

Con questa gamma di innovazioni, ASUS si posiziona come uno dei protagonisti principali del CES 2025, mostrando come l’intelligenza artificiale possa migliorare la produttività e la creatività, rimanendo accessibile e sostenibile.