1000€ di sconto su un frigorifero side by side Samsung con MediaWorld!

MediaWorld, anche in questa nuova giornata, continua a proporre ai suoi clienti tantissime occasioni per poter acquistare prodotti hi-tech a prezzi decisamente vantaggiosi, grazie alla sua iniziativa del “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati possono acquistare i migliori articoli appartenenti a diverse categorie merceologiche del portale, come smart TV, smartphone e grandi elettrodomestici, in tutto con sconti fino al 50%, ma solo fino a mezzanotte.

I prodotti attualmente promozionati sono molti, infatti la lista è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di considerare l’acquisto del frigorifero side by side Samsung, in particolare il modello RS67A8811S9/EF. Originariamente acquistabile a 2.099,00€, ora è venduto a “soli” 1.099,00€, grazie ad uno sconto di ben 1.000,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Questo frigorifero è il prodotto perfetto per le famiglie numerose, poiché possiede una capienza interna pari a 634 litri. Per poter garantire uno spazio del genere, sfrutta la tecnologia Spacemax, vale a dire uno speciale rivestimento in uretano ad alta densità che permette di avere pareti interne molto più sottili, in modo tale da migliorare la capacità interna a parità di dimensioni esterne.

Grazie a un sistema di raffreddamento indipendente, questo grande elettrodomestico con la tecnologia Twin Cooling Plus riesce ad ottimizzare autonomamente la temperatura e l’umidità all’interno di freezer e del frigorifero, così da poter assicurare una conservazione eccellente dei cibi. Il tutto è racchiuso da un design minimalista che presenta porte piatte, maniglie incassate, un display nascosto, un ripiano per il vino e dei cassetti per gli alimenti.

Insomma, un prodotto eccellente ora venduto ad un ottimo prezzo. Ciò detto, questo non è l’unico prodotto compatibile con l’iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare la soluzione perfetta per voi.

