15% di sconto su Polar Grit X, Polar Unite e Polar Ignite!

La quotidiana rassegna delle migliori offerte prosegue con una nuova iniziativa recentemente promossa da Polar, azienda specializzata nella produzione di dispositivi per il fitness. Infatti, fino al prossimo 17 luglio 2021, sarà possibile acquistare Polar Grit X, Polar Unite e Polar Ignite ad un prezzo tagliato del 15%, il tutto grazie ad un apposito coupon!

Si tratta, dunque, di un’ottima occasione per controllare diversi parametri corporei durante l’allenamento, soprattutto con l’allentamento delle restrizioni. Naturalmente, per poter sfruttare questa opportunità è necessario inserire nel carrello, durante l’acquisizione del prodotto scelto, il codice “POLARSUMMER15” e concludere l’ordine. Le spese di spedizioni sono del tutto gratuite, considerando che la spesa supera la soglia dei 50,00€ previsti per l’azzeramento di tale spesa.

La lista dei prodotti, tuttavia, non è particolarmente lunga, come facilmente intuibile sia nel titolo che nel primo paragrafo di questo articolo. Tra questi, però, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Polar Ignite, che ora potrete far vostro con soli 169,91€ anziché 199,90€, grazie appunto allo sconto concesso dal coupon “POLARSUMMER15”.

Ignite rappresenta la miglior scelta qualora vogliate iniziare l’attività fisica, perché vanta un sensore per controllare l’attività cardiaca durante qualsiasi allenamento, sia aerobico che anaerobico. Inoltre, dispone di un’antenna GPS che permette di seguire in tempo reale la velocità, la distanza e il percorso, garantendo un’ottima precisione.

Insomma, Polar Ignite offre una visione completa della giornata per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò detto, visto il numero ristretto di prodotti in saldo, vi proponiamo di seguito la lista completa delle proposte, ma il nostro consiglio è sempre quello di consultare la pagina del produttore, cosicché possiate visionare anche tutte le restanti alternative.

