20% di sconto su questa stazione di ricarica a 10 compresse

Se cercate una stazione di ricarica che vi permetta di ricaricare un numero elevato di dispositivi contemporaneamente, allora siamo sicuri che potrebbe interessarvi questo codice sconto che vi permetterà di risparmiare un ottimo 20% sulla soluzione di Alxum, la quale supporta fino a ben 10 compresse. Valido fino al 20 giugno, il coupon che vi consentirà di acquistare questa base di ricarica ad un prezzo vantaggioso è 10PCS012. Come andremo a scoprire di seguito, con questa soluzione non dovrete più disperdere i vostri dispositivi in tutta la casa, oltre a non usare diversi caricabatterie.

Come anticipato, il punto di forza della stazione di ricarica Alxum è il supporto fino a 10 compresse, le quali erogano una potenza totale di 96W. Inoltre, per fare in modo che i vostri dispositivi rimangano stabili e in ordine durante la ricarica, su questo modello sono stati montati degli appositi divisori rimovibili, che potrete personalizzare a seconda del numero e della grandezza dei dispositivi in vostro possesso.

Grazie al suo design, la stazione di ricarica Alxum vi permetterà di appoggiare tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo simile che abbia una porta USB per la ricarica. A tal proposito, vi informiamo che questo specifico modello fornisce un’alimentazione fino a 5V e 2,4A per ciascuna porta, dandovi la possibilità di ricaricare numerosi dispositivi in maniera veloce e, soprattutto, nello stesso momento. Caratteristiche che si traducono in un prezzo originale di 79,99€, che potrà essere tagliato di circa 16,00€ grazie al codice sconto.

Insomma, un’ottima occasione di risparmio su quella che è una soluzione che si rivelerà utilissima per coloro i quali hanno la necessità di ricaricare un sacco di dispositivi tecnologici. Detto ciò, non perdete le nostre prossime segnalazioni perché ci sono diverse ottime offerte che potrebbero permettervi subito di fare un ottimo affare ancor prima del Prime Day. Infine, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!