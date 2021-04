850€ di sconto per una smart TV Samsung 8K da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni di oggi continua, e dopo avervi proposto quelle dei principali portali come Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire anche le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld. Il portale della nota linea di negozi ogni giorno inserisce una grande varietà di articoli in promozioni, con degli sconti capaci di decurtare il prezzo anche del 60%, validi però solo fino alla mezzanotte, il tutto spaziando tra le più variegate categorie di prodotti come smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori di informatica e dispositivi per la cura della persona.

Nella selezione odierna di prodotti proposta da MediaWorld, spicca per l’ottimo sconto, la smart TV Samsung QE55Q700TATXZT che potrete acquistare con uno sconto di 850€, ossia a 1.349,00€, un’ottima cifra tenendo a mente che si sta parlando di uno schermo QLED 8K da 55 pollici con moltissime funzioni, insomma, un dispositivo top di gamma ad ottimo prezzo! Samsung QE55Q700TATXZT sfrutta al massimo il suo design elegante e raffinato, immergendo completamente nelle scene grazie ai bordi molto sottili che circondano 4 lati dello schermo, con una colorazione in matte black che va’ ad amalgamarsi con qualsiasi ambiente. Con il suo altissimo livello di dettaglio, Samsung QE55Q700TATXZT è una smart TV capace di arrivare fino a 7680 x 4320 pixel di risoluzione, ed è capace di riprodurre incredibili livelli di nitidezza e di volume dei colori, anche merito dell’ottimo impiego del sistema di upscaling che potenzia anche le immagini non concepite per la qualità 8K.

Uno dei maggiori elementi rilevanti della smart TV Samsung QE55Q700TATXZT è la sua intelligenza artificiale, che si occupa di numerose funzioni, come il regolare automaticamente la luminosità, adattandosi a qualsiasi ambiente di visione, ed ha anche un ruolo fondamentale per quanto riguarda la diffusione e l’ottimizzazione dei suoni attraverso i vari altoparlanti laterali. Infatti, per trasmettere un effetto quanto più cinematografico, l’audio di Samsung QE55Q700TATXZT è in grado di replicare il movimento degli oggetti di scena presenti sullo schermo con la tecnologia di Object Tracking Sounf+, creando un suono immersivo che segue passo passo le immagini e porta dritto al centro dell’azione.

Inoltre a render ancora più smart il Samsung QE55Q700TATXZT ci pensa il suo telecomando che vi permetterà di cercare rapidamente i contenuti passando dal decoder, alle piattaforme e dalla TV dal vivo sfruttando la praticità dell’Universal Guide. Infine, grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant, Samsung QE55Q700TATXZT può esser utilizzata anche per controllare il resto dei dispositivi smart della casa, attraverso l’app SmarThings.

Insomma, avrete capito che una smart TV come Samsung QE55Q700TATXZT ad un prezzo del genere è una vera offerta imperdibile, ma non dimenticate che stiamo parlando pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l'apposita pagina del portale, dove potrete consultare l'intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità.

