Se siete alla ricerca di borse o zaini, comodi ma stilosi, vi invitiamo a sfruttare immediatamente la promozione attiva da Carpisa! Lo store non solo ha messo numerosi articoli in ribasso ma ha deciso di cominciare anche l’offerta 3+1: acquistando 3 articoli il quarto, o meglio quello meno caro, è completamente gratuito.

La promozione è valida su tutti prodotti disponibili sullo store, esclusa la valigeria. Potrete scegliere tra i più svariati modelli di borse a seconda delle vostre esigenze, delle occasioni e delle ultime tendenze: maxi o mini, a tracolla o a mano, casual oppure eleganti, le proposte sono davvero tantissime. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’occasione, fintanto che la promozione è ancora valida!

Tra le borse e gli zaini più convenienti e interessanti c’è indubbiamente la baguette della linea Tessa disponibile a 20,00€ invece di 35,95€. Si tratta di un modello piccolo ma capiente in tinta unita, con interno foderato in tessuto logato. La borsa, con ampio manico e tracolla removibile, si chiude con una comoda zip centrale e presenta scomparti interni, per tenere in ordine tutti i vostri effetti personali. Potrete scegliere tra 3 colorazioni differenti: un classico avorio, un intenso nero oppure un delicato cipria.

Se cercate anche qualcosa di più stravagante ma sempre da indossare tutti i giorni, vi menzioniamo il bauletto Narciso disponibile a 30,00€ invece di 39,95€. Si tratta di una borsa più ampia in nylon leggero con fantasia floreale raffinata e multicolore. Inoltre, il bauletto con tracolla staccabile vi garantisce il massimo della comodità, in qualsiasi circostanza.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Carpisa dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!