Amazon Gaming Week: sconti da urlo su tanti giochi PS5!

L’Amazon Gaming Week è cominciata da ieri e sono già diverse le offerte che vi abbiamo proposto, come quelle relative al Lenovo Legion con Ryzen 7 ed ai migliori prodotti hi-tech targati Corsair. Ebbene, in questo nuovo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione su una nuova tornata di sconti pensata per tutti coloro che possiedono una PlayStation 5, ossia offerte dedicate ai migliori titoli della console giapponese.

Come facilmente intuibile nel paragrafo precedente, la selezione non comprende un numero copioso di videogiochi. Tuttavia, tra le varie offerte, ci sono prodotti interessanti che possono soddisfare le esigenze di tutti i videogiocatori, dagli appassionati del settore a coloro che si stanno interfacciando per la prima volta in questo particolare universo.

Tra le diverse proposte del portale statunitense vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata a Demon’s Souls, ossia l’eccezionale remake di Bluepoint Games che vi permetterà di immergervi in un ambientazione ai limiti della sopravvivenza. Questo titolo, inoltre, rappresenta un primo approccio di next-gen, difatti garantisce un impatto visivo senza precedenti, se comparato con i videogiochi cross-gen. Originariamente disponibile al prezzo di 80,99€, quest’oggi è acquistabile a 63,99€!

Qualora siate interessati ad un videogioco meno cruento, potrete invece acquistare Ratchet & Clank: Rift Apart che, in sede di recensione, lo abbiamo definito come uno dei migliori titoli finora compatibili con PlayStation 5. Si tratta di un nuovo capitolo di Ratchet & Clank, forte di un gameplay rodato che vanta, tra le sue caratteristiche, alcune innovazioni come il comparto grafico e alcune meccaniche secondarie. Il suo prezzo è solitamente di 80,99€, tuttavia potrete oggi prenderlo a “soli” 59,39€, grazie ad uno sconto del 27%!

Chiaramente, Demon’s Souls remake e Ratchet & Clank: Rift Apart non sono gli unici titoli PS5 in promozione, ed ecco perché vi invitiamo caldamente a consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera proposta di offerte Amazon, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarli tutti nella loro interezza.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

