Apple Magic Keyboard per Ipad Pro in sconto del 53%! Follia Amazon!

Se avete un iPad Pro di 3a, 4a o 5a generazione e siete alla ricerca di una tastiera ufficiale Apple da utilizzare, magari ad un prezzo più vantaggioso del solito, abbiamo un ribasso interessante da proporvi proprio sullo store ufficiale Amazon. Al momento la Apple Magic Keyboard è scontata di ben 210,00€, ovvero di oltre la metà del prezzo standard, un’offerta più che allettante!

Solitamente potreste acquistare questo prodotto per la modica cifra di 399,00€ ma, dati i continui ribassi natalizi proposti da Amazon, avete la possibilità di portare a casa l’articolo Apple per “soli” 189,00€, una somma assolutamente ragionevole pensando alla qualità di questa tastiera e al suo design semplice e funzionale.

La Magic Keyboard è indubbiamente in linea con l’altissima fattura che contraddistingue tutti i fantastici accessori firmati Apple, è ideata per l’ iPad Pro, comodissima e leggera, ottima per scrivere anche a lungo durante la giornata e, ovviamente, fornita di un trackpad per sfruttare ogni nuovissima funzione legata a iPadOS. Non meno importante, è provvista di una porta USB‐C per la ricarica ed è caratterizzata da dei comodissimi tasti retroilluminati, perfetti per digitare anche in condizioni di scarsa luce.

La particolarità di Apple Magic Keyboard si trova, principalmente, nel poter legare iPad e tastiera magneticamente nel giro di pochissimi secondi e, ovviamente, anche nel design profondamente elegante e raffinato. Possiede un’inclinazione regolabile in base alle proprie necessità, permettendo così di trovare sempre l’angolazione migliore e, non da meno, mantenere una visuale dello schermo sempre ottimale. Infine, vi segnaliamo che la Apple Magic Keyboard è compatibile solo ed esclusivamente con i modelli di iPad Pro 12,9″ (terza, quarta o quinta generazione) con iPadOS 14.5 o successivo e vi ricordiamo che al momento è scontata di oltre 200€!

