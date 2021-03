Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700 ad un prezzo fuori di testa su eBay!

Prosegue la nostra rassegna delle migliori offerte del giorno con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie di prodotti presenti sulla piattaforma, si riconfermano come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato includendo, come sempre, tanti smartphone, TV, elettrodomestici, videogiochi, capi d’abbigliamento e persino le prime uova di cioccolato, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche oltre l’80%! Ma non è tutto, vi ricordiamo infatti che su eBay, oltre alle occasioni degli Imperdibili, potete anche trovare in esclusiva la scopa elettrica Xiaomi G9 Vacuum Cleaner utilizzando anche un codice sconto per ricevere il 10% di sconto in più, quindi affrettatevi perché la promozione scade a breve!

Delle molte occasioni che fanno parte della selezione di eBay di oggi, spicca quella relativa all’asciugatrice Electrolux PerfectCare 700, che potrete acquistare a 580,01€ con uno sconto di quasi 500€ dal suo tipico prezzo! Questa ottima asciugatrice fa del risparmio e della cura dei vestiti due dei suoi punti di forza, infatti con la sua speciale tecnologia GentleCare System è in grado di asciugare i capi a temperature dimezzati sfruttando al massimo la potenza della pompa di calore, evitando così di esporre il bucato ad eccessivi sbalzi di calore, ma soprattutto questo modo permette di ridurre i consumi e gli permette di essere nella classe energetica A+++. Come detto Electrolux PerfectCare 700 è stata progettata per avere un’azione il meno possibile invadente sui vestiti, cosa è possibile grazie alla speciale tecnologia Reverse Plus del cestello interno, che asciuga ancora più delicatamente i tessuti riudendo anche le pieghe.

Electrolux PerfectCare 700 è dotata di un ampio cestello da 8 kg che non influisce troppo nelle sue dimensioni, infatti rimane profonda poco più di 60 cm, e grazie al suo pratico display dai caratteri molto grandi e chiari è possibile vedere su schermo quali sono i vari programmi impostati. La potente intelligenza artificiale di Electrolux PerfectCare 700 è poi capace di regolare in automatico il ciclo di asciugatura ottimale da applicare in base al carico, garantendo anche qui un notevole risparmio di tempo oltre che di energia, mentre per quanto riguarda la pulizia di Electrolux PerfectCare 700 è tutta improntata su di un solo filtro che può esser facilmente rimosso e permettere una migliore circolazione dell’aria.

Insomma, un elettrodomestico come l’Electrolux PerfectCare 700 è di norma un valido aiuto nella gestione quotidiana dei panni, ma a questo prezzo diventa una vera occasione da non perdere, pur vero che questa è comunque solo una delle molteplici offerte del catalogo di eBay e, per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

