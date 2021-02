Scopa elettrica Xiaomi G9 in esclusiva su eBay con prezzo speciale e sconto del 10%

Vi segnaliamo che, oltre alle quotidiane occasioni degli Imperdibili di eBay, sulla piattaforma è appena partita una nuova iniziativa che vi permetterà di acquistare in esclusiva la scopa elettrica Xiaomi G9 Vacuum Cleaner ad un prezzo incredibile. La differenza con altri store su cui è disponibile è che grazie ad eBay, oltre ad un prezzo già scontato, potrete persino usufruire di un ulteriore 10% di sconto che vi permetterà di acquistare la scopa elettrica a soli 170,99€! Ricevere questo sconto è semplicissimo, basta infatti selezionare Xiaomi G9 Vacuum Cleaner e poi, nell’apposita sezione del carrello, inserire il codice PIT10PERTE, così da ottenere subito la decurtazione di prezzo! Un’offerta, insomma, davvero ottima che, tuttavia, sarà disponibile solo fino al 28 febbraio.

Xiaomi G9 Vacuum Cleaner è dotata di un potente motore digitale in grado di arrivare fino a 100.000 giri per minuto, con una potenza d’aspirazione in grado di gestire facilmente anche lo sporco più piccolo ed ostinato, offrendo persino la possibilità di impostare 3 livelli di forza: Eco, Standard ed Alta potenza. Grazie alla tecnologia ciclonica che viene applicata in Xiaomi G9 Vacuum Cleaner , lo sporco una volta che viene catturato finisce nella pratica pattumiera staccabile da 0,6 litri, senza arrivare ad intasare i componenti dei filtri HEPA presenti.

La batteria di Xiaomi G9 Vacuum Cleaner è rimovibile, impiega circa 3,5h per ricaricarsi ed arriva ad una durata di 60 minuti di utilizzo in modalità Eco, e per merito del suo particolare design a scatto è possibile rimuoverla o sostituirla in modo semplice, così da proseguire con la pulizia dell’ambiente senza interruzioni qualora, ovviamente, disponiate di una seconda batteria acquistata separatamente. Il dock di ricarica poi, oltre a permettere di caricare la Xiaomi G9 Vacuum Cleaner e l’eventuale seconda batteria assieme, può essere praticamente fissato a muro per ottimizzare gli spazi.

Acquistando Xiaomi G9 Vacuum Cleaner avrete poi accesso a tutta una serie di accessori che vi permetteranno di sfruttare al massimo le capacità di questa scopa elettrica, come la mini spazzola elettrica perfetta per i peli di animali domestici e per le pulizie a fondo dei tessuti, oppure la particolare spazzola 2-in-1 che, con la sua spazzola morbida, riesce ad proteggere le superfici delicate al suo passaggio mantenendo massima la forza aspirante.

Insomma, la Xiaomi G9 Vacuum Cleaner è un dispositivo con molte funzionalità che, complice l’offerta proposta, meriterebbe davvero di essere preso in considerazione per chiunque sia alla ricerca di un prodotto valido ma, tutto sommato, molto economico. Al netto di ciò, vi consigliamo comunque di visitare la pagina relativa alla promozione così da consultarla nella sua completezza, ricordandovi che la scadenza dell’inziativa è fissata per il 28 febbraio. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

