Assassin’s Creed Odyssey e tanti altri titoli Ubisoft in sconto fino all’80% su GamersGate!

Ottime notizie per tutti coloro che stavano cercando l’occasione giusta per recuperare qualche titolo Ubisoft ad un prezzo d’eccezione: il noto portale GamersGate ha infatti messo attualmente in offerta con sconti che arrivano fino all’80% praticamente l’intero catalogo del celebre publisher. Tra i titoli in offerta possiamo trovare anche opere come Far Cry 5, The Crew 2 e Assassin’s Creed Odyssey: un’ottima occasione, quindi, per mettere la mani sopra alcuni di questi giochi senza dover per forza imbarcarsi in spese notevoli.

Tra i titoli Ubisoft più interessanti attualmente in offerta su GamersGate possiamo trovare:

Ad essere attualmente in forte sconto su GamersGate non sono però solamente i titoli dell’elenco qui sopra, ma anche tanti altri interessantissimi titoli del celebre publisher transalpino. Con sconti fino all’80% possiamo infatti ad esempio trovare anche Rocksmith Remastered, i vari Assassin’s Creed, Ghost Recon Wildlands e tanti altri giochi. Nel caso siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli con tali offerte avete ancora circa una settimana: tali sconti avranno infatti termine il prossimo 25 maggio. Potete trovare tutti i vari giochi in offerta seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Ubisoft a prezzo scontato «

